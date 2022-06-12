Вчера, 11 июня, в 14:46 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Ярва, где на дороге Амбла-Рава двое мужчин на квадроцикле съехали с дороги и врезались в стену, пишет Järva Teataja.
Тяжелое ДТП: два человека на квадроцикле врезались в стену здания
Авария произошла на первом километре дороги Амбла-Рава, когда 18-летний молодой человек на квадроцикле Suzuki выехал с дороги и врезался в стену надворной пристройки. Водитель и 19-летний пассажир были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В последние годы в Эстонии произошло много аварий с квадроциклами, но, к сожалению, многие из них заканчиваются очень трагично. По данным полиции, это связано с тем, что водитель и пассажир на квадроцикле не защищены от травм.
Даже если надет шлем, перевернувшийся квадроцикл настолько тяжелый, что никакие средства безопасности не помогут. В случае столкновения ничто не удерживает пассажиров квадроциклов, а столкновение с деревом или стеной – суровое испытание для человеческого тела.
При управлении квадроциклом также необходимо учитывать специфику транспортного средства. При выборе скорости движения необходимо учитывать дорожные условия. На второстепенных дорогах может быть рыхлый гравий, что затрудняет вождение квадрациклом. Поэтому всегда надо выбирать скорость, которая безопасно доставит пассажиров в пункт назначения.