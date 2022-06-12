Тяжелое ДТП: два человека на квадроцикле врезались в стену здания

Авария произошла на первом километре дороги Амбла-Рава, когда 18-летний молодой человек на квадроцикле Suzuki выехал с дороги и врезался в стену надворной пристройки. Водитель и 19-летний пассажир были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В последние годы в Эстонии произошло много аварий с квадроциклами, но, к сожалению, многие из них заканчиваются очень трагично. По данным полиции, это связано с тем, что водитель и пассажир на квадроцикле не защищены от травм.

Даже если надет шлем, перевернувшийся квадроцикл настолько тяжелый, что никакие средства безопасности не помогут. В случае столкновения ничто не удерживает пассажиров квадроциклов, а столкновение с деревом или стеной – суровое испытание для человеческого тела.