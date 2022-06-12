Карта ⟩ В Таллинне один перекресток будет закрыт для автомобилей

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, реконструкция улицы Сити дошла до финальной фазы. “Улица Ситси проходит масштабное обновление, работы ведутся и под землей: обновляется водопровод и канализация. В понедельник приступят к строительству коммуникаций на перекрестке Ситси и Копли”, — сказала Пихлап.

Старейшина добавила, что строительные работы не повлияют на движение общественного транспорта, доступ к недвижимости будет обеспечен. “Остальное движение будет перенаправлено через улицы Эрика и Сыле. Работы продолжатся одну неделю”.

Перекресток улиц Копли и Ситси будет частично закрыт в связи со строительством водопровода и канализации, а также восстановлением дорожного покрытия. Кроме прежнего закрытия улицы Ситси будет закрыта часть улицы Копли, ведущая в центр.

В ходе работ по реконструкции улицы Ситси на отрезке между улицами Сыле и Копли будут заменены бордюры, восстановлено озеленение. На проезжую часть и тротуар положат новый асфальт, нанесут разметку. На перекрестках улицы Ситси, а также ул. Сыле и ул. Копли будут обновлены водопровод и канализация. Трассовые работы выполняются от перекрестка улиц Ситси и Сыле по направлению к улице Копли. Договорной срок сдачи объекта – июль 2022 года.