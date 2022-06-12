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Полиция ищет пропавшего в Таллинне 13-летнего Давида

rus.postimees.ee
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 13-летнего Давида
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Пропавший Давид.
Пропавший Давид. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летнего Давида, который в субботу ушел из дома на улице Карьямаа в Таллинне и до сих пор не вернулся. 

По словам близких, Давид ушел из дома вчера около 11 часов и не вернулся. Он не взял с собой мобильный телефон.

На данный момент полиция собрала всевозможную информацию, проверила различные места и пообщалась с близкими подростка, но, к сожалению, пока установить его местонахождение не удалось. 

Рост Давида 173 сантиметра, у него крепкое телосложение. У него каштановые волосы и карие глаза. Когда он вышел из дома, на нем была черная толстовка с желтым логотипом в виде улыбки и серые спортивные штаны с черными полосками.

Полиция просит всех, кто видел Давида или владеет информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112. 

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