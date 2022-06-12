Галерея ⟩ Летняя жара и обновленная зона отдыха привлекла людей на пляж

Руководитель Центра пляжных видов спорта Suvila Вейко Тихеметс рассказал Järva Teataja, что утром, когда они приносили товар, на пляже было мало людей. Но чем ближе было к полудню и чем теплее становилось, тем больше приходило людей.

Центр пляжных видов спорта официально планируется открыть на следующей неделе, но, по словам Тихеметса, посетителям уже продают мороженое и безалкогольные напитки.

Тихеметс рад, что нововведения, которые были сделаны на пляже за бюджетные деньги, начали использовать. «Плавучий мост и пляжная терраса сразу же стали использоваться людьми. Следовательно, это были необходимые элементы на пляже. Вне турниров на волейбольных площадках также играют, и площадка для игры в петанк также готова», — сказал он.

Спасатели сообщили, что начало пляжного сезона на Пайдеском искусственном озере было спокойным.

На пляже можно было заметить бутылки пива и сидра, тогда людей надо было призывать к порядку. В остальном обитатели пляжа в целом ведут себя мудро и вежливо.