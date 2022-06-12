Кая Каллас: в интересах Эстонии, чтобы новая коалиция быстрее приступила к работе

«Ситуация в сфере безопасности не демонстрирует признаков улучшения и поэтому крайне важно, чтобы политическая нестабильность в стране вскоре прекратилась и в Эстонии появилось спокойное и компетентное правительство», - сказала Каллас.

Она отметила, что в сложные времена, когда невозможно принимать популярные решения, нести правительственную ответственность сложно, но Партия реформ никогда не бежала от ответственности.

«Сейчас еще слишком рано говорить о том, как пройдут переговоры с "Отечеством" и социал-демократами и о чем мы договоримся. У нас в любом случае есть точки соприкосновения и их довольно много. Образование на эстонском языке, безопасность, благополучие людей — это сферы, которые с высокой вероятностью будут доминировать на переговорах».

По словам Каллас, у трех партий более-менее совпадают представления о проблемах, а теперь нужно договориться о совместных решениях. «Очевидно, что безопасность Эстонии — это фундамент нашей свободы и без нее все остальные сферы теряют важность и значение», - сказала премьер-министр.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы за оставшиеся до выборов девять месяцев мы смогли создать законодательную базу для перехода на образование на эстонском языке в ближайшие годы. Что эту реформу больше нельзя откладывать, показали действия России в отношении ее соседей», - сказала Каллас.