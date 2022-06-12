Лидер Партии реформ Кая Каллас сказала, выступая на конгрессе партии в воскресенье, что Партия реформ намерена в быстром темпе провести коалиционные переговоры, чтобы новое правительство смогло приступить к работе как можно скорее.
Кая Каллас: в интересах Эстонии, чтобы новая коалиция быстрее приступила к работе
«Ситуация в сфере безопасности не демонстрирует признаков улучшения и поэтому крайне важно, чтобы политическая нестабильность в стране вскоре прекратилась и в Эстонии появилось спокойное и компетентное правительство», - сказала Каллас.
Она отметила, что в сложные времена, когда невозможно принимать популярные решения, нести правительственную ответственность сложно, но Партия реформ никогда не бежала от ответственности.
«Сейчас еще слишком рано говорить о том, как пройдут переговоры с "Отечеством" и социал-демократами и о чем мы договоримся. У нас в любом случае есть точки соприкосновения и их довольно много. Образование на эстонском языке, безопасность, благополучие людей — это сферы, которые с высокой вероятностью будут доминировать на переговорах».
По словам Каллас, у трех партий более-менее совпадают представления о проблемах, а теперь нужно договориться о совместных решениях. «Очевидно, что безопасность Эстонии — это фундамент нашей свободы и без нее все остальные сферы теряют важность и значение», - сказала премьер-министр.
«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы за оставшиеся до выборов девять месяцев мы смогли создать законодательную базу для перехода на образование на эстонском языке в ближайшие годы. Что эту реформу больше нельзя откладывать, показали действия России в отношении ее соседей», - сказала Каллас.
Каллас спрогнозировала, что оставшееся до выборов время будет непростым. «Высокая инфляция и одновременно похолодание в экономике, прожитие людей, энергетический кризис, военные беженцы — это проблемы, не имеющие простых решений. Предстоящие в марте выборы внушают соблазн выступить с популистскими месседжами, но Партия реформ знает, что доходы государства поступают из кармана налогоплательщика и их доверили правительству. В тяжелые времена неправильно приносить долгосрочные цели Эстонии в жертву дающим кратковременную выгоду решениям, - сказала Каллас. - Понимая это и сплотившись, мы переживем и эти времена».