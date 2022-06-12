Эстонский институт исторической памяти открыл в Губернаторском саду рядом со зданием парламента выставку «Украина в кризисах 20 века», посвященную ключевым событиям новейшей истории Украины.
Фото ⟩ Столетняя борьба Украины за свободу: рядом с Рийгикогу открылась выставка
Столетняя борьба Украины за свободу: рядом с Рийгикогу открылась выставка
Как сообщает институт, выставка состоит из пяти тем, которые связаны с важнейшими событиями в истории Украины в 20 веке. Основной акцент сделан на исторических эпизодах, которые Россия рассматривает, как основные мишени для своих информационных атак – развитие украинской государственности, советизация Украины, присоединение Западной Украины к СССР, борьба народа Украины во время Второй мировой войны и провозглашение независимости в 1991 году.
При создании выставки использованы исторические документы, фотографии и карты.
Выставка доступна в интернете на русском языке здесь.
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