График ⟩ В Европе договорились о новых требованиях к минимальной зарплате: как суммы различаются в разных странах?

Из 27 государств-членов Евросоюза минимальная заработная плата установлена ​​в 21 стране, пишет Postimees со ссылкой на Euronews. Однако, по данным Евростата, минимальная зарплата сильно варьируется от страны к стране: от 332 евро в месяц в Болгарии до 2257 евро в месяц в Люксембурге.

В шести государствах-членах: в Австрии, на Кипре, в Дании, Финляндии, Италии и Швеции уровни заработной платы устанавливаются в результате коллективных переговоров.

Согласно новым директивам Евросоюза, уровень минимальной заработной платы достаточен, если он обеспечивает достойное проживание в конкретной стране, и, чтобы вычислить этот уровень, государство должно рассчитать стоимость корзины товаров и услуг по реальным ценам. В качестве альтернативы минимальная заработная плата должна составлять 60 процентов от медианной заработной платы или 50 процентов от средней заработной платы.

Средняя зарплата в Эстонии в марте выросла до 1735 евро. С этого года минимальная заработная плата выросла до 654 евро в месяц. Исходя из этих цифр, минимальная заработная плата составляет всего 37,7% от средней.