Суслов: энергетическая безопасность Эстонии принесет разумные цены на энергоносители

«После 24 февраля мы живем в совершенно новой обстановке, где мы все чаще говорим об энергетической безопасности. Это важная часть независимости государства, она обладает ключевым значением для достижения целей в сфере зеленого переворота. Для эстоноземельцев это означает прежде всего стабильные и разумные цены на энергоносители. Людям нужны уверенность и обращенная в будущее энергетическая политика, которой можно было бы гордиться и дома, и за границей», - сказал Суслов.

«Если еще совсем недавно нам для энергетической независимости требовалась смена парадигмы, война в Украине четко выявила ее важность. Зависимость от российских нефти, газа и электричества сказывается на наших чувстве безопасности и прожитии точно так же, как и военная угроза», - сказал Суслов.

По словам Суслова, главным приоритетом для Партии реформ являются чувство безопасности и благополучие людей. «Правительство под руководством Партии реформ совершило рекордно крупные инвестиции в нашу государственную оборону. Наши сторонники уверены, что в изменившейся обстановке в сфере безопасности нельзя следовать прежним принципам. Эстония должна быть защищена и мы можем это гарантировать, если наша самостоятельная обороноспособность будет крепкой, а связи с союзниками и коллективная обороны будут фундаментом нашей безопасности».