Мнение ⟩ «Высокая цена унижения России стоит каждого цента!»

В моменты, когда хочется в стиле классического латыша начать жаловаться на тяжелую жизнь и то, насколько все плохо, каждый раз пристыжаю себя - я по-прежнему живу в своем свободном государстве, никто не бомбит мой дом и не обстреливает мою семью и близких. Однако на расстоянии дня езды отсюда армия выродков ежедневно продолжает совершать преступления против человечества и уничтожать все, что дорого украинцам.

Как бы грустно это ни было, но и ужасы войны за более чем три месяца стали уже такой бытовой нормой в заголовках новостей. Они больше не шокируют, не удивляют и не наносят такую боль, как в начале войны. Это плохо и неправильно, но в то же время такова природа человека, так как сложно держать себя в постоянном напряжении, и приходит момент, когда разум это просто отключает.