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Мнение ⟩ «Высокая цена унижения России стоит каждого цента!»
Billboard Russia Go Fuck Yourself At The Protest Against The War In Ukraine At Amsterdam The Netherlands 27-2-2022 Фото: shutterstock.com
rus.tvnet.lv Toms Lūsis
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«Высокая цена унижения России стоит каждого цента!»
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Накануне сделал на машине небольшой круг по городу, так как нужно было в магазин и заодно забрать дочь с занятий. Залил топливо - 50 евро, и нет даже половины бака. В аптеке лекарства от кашля - 30 евро. В магазине мелочи для супа - еще минус 20. Буквально на ровном месте сто евро испарились в воздухе, а особо ничего и не куплено, пишет публицист Klik.

В моменты, когда хочется в стиле классического латыша начать жаловаться на тяжелую жизнь и то, насколько все плохо, каждый раз пристыжаю себя - я по-прежнему живу в своем свободном государстве, никто не бомбит мой дом и не обстреливает мою семью и близких. Однако на расстоянии дня езды отсюда армия выродков ежедневно продолжает совершать преступления против человечества и уничтожать все, что дорого украинцам.

Как бы грустно это ни было, но и ужасы войны за более чем три месяца стали уже такой бытовой нормой в заголовках новостей. Они больше не шокируют, не удивляют и не наносят такую боль, как в начале войны. Это плохо и неправильно, но в то же время такова природа человека, так как сложно держать себя в постоянном напряжении, и приходит момент, когда разум это просто отключает.

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