ФОТО ⟩ На вес золота: за сладкую испанскую черешню на рынках просят втридорога

Какой июнь без черешни, но каждый ли может себе ее позволить при такой цене?

Сегодня на центральном рынке Таллина за самый дешевый килограмм турецкой черешни просили 4,8 евро. Килограмм греческой стоит 5,5 евро.

Добралась до прилавков и испанская черешня, но она обойдется минимум в 9,8 евро за килограмм. В так называемой фремерской части рынка за нее и вовсе берут округленную сумму в 10 евро за килограмм.

«Сумасшедшая цена, но они вкуснее», — объяснили Анника и Хелена, cделавшие выбор в пользу испанской черешни. «Каждый день, конечно, себе не позволишь, но если уже покупать, то вкусную», — объяснили девушки.