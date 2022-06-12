Фото ⟩ Бывшие «Макдоналдсы» в России открыли под брендом «Вкусно и точка»

В воскресенье, 12 июня, под новым брендом "Вкусно и точка" открываются 15 ресторанов в Москве и Московской области. 13 июня откроются еще 50 филиалов, до конца июня - около 200, впоследствии будет открываться от 50 до 100 ресторанов в неделю, сообщил гендиректор сети Олег Пароев на церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади. Он отметил, что в ближайшие 5-6 лет сеть ресторанов может расшириться с 850 до одной тысячи.

Люди в очереди в новый ресторан. Фото: Evgenia Novozhenina

"Макдоналдс", как и многие другие иностранные компании, после вторжения России в Украину объявил о приостановке работы на российском рынке, но продолжил платить зарплату сотрудникам. В середине мая стало известно, что "Макдоналдс" принял решение уйти из России.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, и ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald's к заключению, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - пояснила компания.

Новые владельцы бывших "Макдоналдсов"

Сеть ресторанов была продана предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Соглашение о продаже бизнеса предусматривает, что покупатель сохранит персонал и условия для них как минимум на два года. Бренд "Макдоналдс", по условиям сделки, новые владельцы использовать не могут.

Меню «Вкусно и точка». Фото: Kirill Kudryavtsev