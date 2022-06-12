Хаос в Таллиннском аэропорту: "Приехали заранее, но я не уверен, что мы успеем на самолет"

Если обычно очередь на контроль безопасности в Таллиннском аэропорту начинается более или менее у ворот безопасности, то сегодня конец очереди тянулся дальше стоек регистрации.

«Я не уверен, что попаду на этот рейс, хотя я был на месте почти за два часа до вылета, — сказал читатель, желающий отправиться в Лондон рейсом Ryanair в 14:35. — Сейчас единственная надежда на то, что Ryanair опоздает».

По словам читателя, в аэропорту царит полный хаос и никто не знает, что делать. Сотрудники службы безопасности проверяют, сделан ли чек-ин у тех, кто находится в очереди на проверку. «Не у всех он есть, некоторые еще не начали регистрироваться, но в занимают очередь на всякий случай, чтобы держать место», — описал читатель.

«Единственный комментарий от сотрудников аэропорта — ничего не поделаешь, в очереди придется отстоять», — отметил читатель.

Cпециалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте заверила, что если пассажиры прибывают в аэропорт за два часа до полета, этого должно быть достаточно, чтобы успеть на рейс. «Я слышала только об одном случае, когда пассажир, прибывший в аэропорт за два часа, опоздал на рейс», — сказал она.

Калласте добавила, что и аэропорт, и G4S сейчас набирают сотрудников, но на это потребуется время. «Мы начали активный набор в апреле, но путешествия восстановились быстрее, чем ожидалось», — сказала Калласте.

«Помимо нас работников набирают сотни компаний, а рабочей силы просто нет», — сказала Калласте.

Из-за требований безопасности процесс найма в аэропорту также является более длительным и сложным.