Очередь на контроль безопасности в Таллиннском аэропорту cпособна лишить дара речи и пассажиров, повидавших многое. «Адреналин зашкаливает еще до начала поездки в отпуск - не факт, что мы сядем в самолет», — сказал Postimees пассажир, который надеялся поехать на отдых в Болгарию.
Хаос в Таллиннском аэропорту: "Приехали заранее, но я не уверен, что мы успеем на самолет"
Если обычно очередь на контроль безопасности в Таллиннском аэропорту начинается более или менее у ворот безопасности, то сегодня конец очереди тянулся дальше стоек регистрации.
«Я не уверен, что попаду на этот рейс, хотя я был на месте почти за два часа до вылета, — сказал читатель, желающий отправиться в Лондон рейсом Ryanair в 14:35. — Сейчас единственная надежда на то, что Ryanair опоздает».
По словам читателя, в аэропорту царит полный хаос и никто не знает, что делать. Сотрудники службы безопасности проверяют, сделан ли чек-ин у тех, кто находится в очереди на проверку. «Не у всех он есть, некоторые еще не начали регистрироваться, но в занимают очередь на всякий случай, чтобы держать место», — описал читатель.
«Единственный комментарий от сотрудников аэропорта — ничего не поделаешь, в очереди придется отстоять», — отметил читатель.
Cпециалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте заверила, что если пассажиры прибывают в аэропорт за два часа до полета, этого должно быть достаточно, чтобы успеть на рейс. «Я слышала только об одном случае, когда пассажир, прибывший в аэропорт за два часа, опоздал на рейс», — сказал она.
Калласте добавила, что и аэропорт, и G4S сейчас набирают сотрудников, но на это потребуется время. «Мы начали активный набор в апреле, но путешествия восстановились быстрее, чем ожидалось», — сказала Калласте.
«Помимо нас работников набирают сотни компаний, а рабочей силы просто нет», — сказала Калласте.
Из-за требований безопасности процесс найма в аэропорту также является более длительным и сложным.
По словам Калласте, перед прибытием в аэропорт пассажиры также могли бы узнавать на сайте, сколько рейсов вылетает одновременно, и с учетом этого прибывать в аэропорт пораньше. Кроме того, пассажиры могут ускорить процесс досмотра, упаковав ручную кладь в соответствии с правилами.