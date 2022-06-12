Обломки парома «Эстония» дают течь, сообщает Postimees со ссылкой на пограничную службу Финляндии. Ранее были обнаружены незначительные утечки из обломков, но теперь утечка явно увеличилась.
На затонувшем пароме «Эстония» обнаружена утечка
На затонувшем пароме «Эстония» обнаружена утечка
По данным Морской охраны Западной Финляндии, это, вероятно, легкий топливный мазут, сообщает YLE. Для подтверждения факта взята проба вещества.
По данным пограничной службы, ранее из обломков корабля вытекало меньшее количество мазута, но к сегодняшнему дню утечка значительно увеличилась.
Если утечка не исчезнет, будут применены меры по ее устранению. Однако от легкого топливного мазута трудно избавиться, поскольку это вещество быстро испаряется и смешивается с морем, сообщили Iltalehti в Департаменте пограничной охраны.
Паром «Эстония» затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека.
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