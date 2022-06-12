На затонувшем пароме «Эстония» обнаружена утечка

По данным Морской охраны Западной Финляндии, это, вероятно, легкий топливный мазут, сообщает YLE. Для подтверждения факта взята проба вещества.

По данным пограничной службы, ранее из обломков корабля вытекало меньшее количество мазута, но к сегодняшнему дню утечка значительно увеличилась.

Если утечка не исчезнет, ​​будут применены меры по ее устранению. Однако от легкого топливного мазута трудно избавиться, поскольку это вещество быстро испаряется и смешивается с морем, сообщили Iltalehti в Департаменте пограничной охраны.