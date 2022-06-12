KESKPÄEVATUND ⟩ "Политическая культура в Эстонии очень сильно хромает"

«Но какая бы комбинация ни возникла в результате этой путаницы, результат все равно один и тот же. И мой вопрос в том, в чем тут корень, если результат все равно одинаков для разных комбинаций».

Игнар Фьюк сказал, что это, конечно, не совсем то же самое. «Если посмотреть на выбор «Отечества» (Партия реформ или EKRE), то он настолько расходящийся, что я не понимаю, о чем им еще думать», — сказал Фьюк.

«Если посмотреть, как мы сегодня дошли до ситуации, что одну партию исключили из правительства и мы к субботе находимся в странной ситуации, когда две парти проводят свои собрания, и грядет полезное для Эстонии решение, и все дело было в том, что одна партия была в правительстве, потеряла свою честь. и то, что было согласовано в правительстве, не было соблюдено в Рийгикогу».

Фьюк сказал, что он также был членом Рийгикогу и знает, что часто случается так, что один из партнеров в правительстве отказывается от какой-то своей прежней позиции, но этот вопрос решается в правительстве, и законопроект снимается с повестки дня Рийгикогу.