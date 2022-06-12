В субботу, за несколько часов до решения "Отечества" начать коалиционные переговоры с Партией реформ и соцдемами, Прийт Хыбемяги, Игнар Фьюк и Айнар Руухар в эфире программы радио Kuku "Keskpäevatund" ("Полуденный час") cочли, что внеочередные выборы вряд ли состоятся.
KESKPÄEVATUND ⟩ "Политическая культура в Эстонии очень сильно хромает"
«Опять коалиция с теми же cамыми старыми лицами. Неважно, глянешь направо, налево — все те же персонажи, все те же темы, ничего не изменилось. Что бы ни происходило в мире, например, Россия нападает на Украину, в Эстонии все так же "Отечество" проводит собрание и обсуждает, какую невесту выбрать», — сказал Прийт Хыбемяги.
«Просто в Эстонии в парламент избраны пять партий, и они должны каким-то образом договориться о том, какой будет новая правительственная коалиция. Совершенно очевидно, что Партия реформ и Центристская партия не сформируют новую правительственную коалицию как минимум до мартовских выборов», — сказал Айнар Рууссаар.
«Красноречивые примеры тому дают как премьер-министр Кая Каллас, так и выступление Юри Ратаса на совете Центристской партии. Там нет ни малейшей любви».
По словам Хыбемяги, если начать вникать в суть проблемы, один важный вопрос заключается в том, почему все начинается сначала, когда известно, что результатом этой деятельности станет отзыв, пересмотр и затем - примерно в течение девяти месяцев - претворение в жизнь законопроекта о семейных пособиях.
«У "Отечества", независимо от того, выберут ли они Центристскую партию и EKRE или соцдемов и реформистов, есть одна понятнаякарта на столе: они хотят, чтобы в вопросе семейных пособий царило единогласие. На это есть время до следующих выборов, которые пройдут в марте следующего года. Времени достаточно, чтобы заняться вопросом. Это, в свою очередь, соответствует желанию Партии реформ не торопиться так сильно», — проанализировал Хыбемяги.
«Но какая бы комбинация ни возникла в результате этой путаницы, результат все равно один и тот же. И мой вопрос в том, в чем тут корень, если результат все равно одинаков для разных комбинаций».
Игнар Фьюк сказал, что это, конечно, не совсем то же самое. «Если посмотреть на выбор «Отечества» (Партия реформ или EKRE), то он настолько расходящийся, что я не понимаю, о чем им еще думать», — сказал Фьюк.
«Если посмотреть, как мы сегодня дошли до ситуации, что одну партию исключили из правительства и мы к субботе находимся в странной ситуации, когда две парти проводят свои собрания, и грядет полезное для Эстонии решение, и все дело было в том, что одна партия была в правительстве, потеряла свою честь. и то, что было согласовано в правительстве, не было соблюдено в Рийгикогу».
Фьюк сказал, что он также был членом Рийгикогу и знает, что часто случается так, что один из партнеров в правительстве отказывается от какой-то своей прежней позиции, но этот вопрос решается в правительстве, и законопроект снимается с повестки дня Рийгикогу.
«Но решать это в таком виде… Это просто показывает, что с политической культурой в Эстонии дело плохо. Но это не означает, что мы должны драматизировать всю ситуацию и говорить о внеочередных выборах или о конце света. Спокойнее!»
«Другие институции также вызывают путаницу, — сказал Рууccаар. —Президент, который направил вопрос о том, как могут быть объявлены внеочередные выборы и могут ли вообще».
«Затим один из ведущих политиков социали-демократов Раймонд Кальюлайд направил публичное письмо, чтобы объяснить членам парламента, что означают внеочередные выборы и как их объявить. Другими словами, будет путаница, и ее будет все больше и больше», — сказал Рууссаар.
Он также обратил внимание на то, что ведущая правительственная партия не действовала вежливо. «Некоторое время назад в выступлении перед партийным советом Юри Ратас сказал, что министры, выполнявшие свои обязанности или направлявшиеся на важную зарубежную встречу, только из СМИ услышали , что в их услугах больше не нуждаются. Так не делается».
Фьюк также сказал, что, по его мнению, внеочередных выборов не будет. «Есть конституция, которой мы хорошо руководствовались в течение 30 лет, она работает, и так же, как Соединенные Штаты не меняли конституцию сотни лет, а лишь добавили так называемые новые статьи, мы не должны стремиться легкомысленно менять нашу конституцию».
«Другое дело, что внеочередные выборы действительно внеочередные. Эта ситуация должна быть исключительной. Что необычного в сегодняшней ситуации? Политические силы клеймят и оскорбляют друг друга - так было всегда. Это продолжится и после выборов».
Далее он сказал, что одна или две партии призывали выделить больше денег, и так было всегда. «Это не изменится с выборами. Наоборот, думаю, станет только хуже», — сказал Фьюк.
«И третье, это кризисный котел, в котором мы находимся: ковид, война в Украине, инфляция и так далее. В этом контексте все политическое сообщество углубляется в очернение друг друга и раздачу обещаний. Это совсем не разумно».
«Я думаю, что мы наблюдаем в конституции этот треугольник или это пошаговое движение: когда правительство уходит в отставку, президент выдвигает нового кандидата. Если он не может сформировать правительство, президент выдвигает другого кандидата. Если он не сформирует правительство, то Рийгикогу сможет из своего числа выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, которого затем попытается утвердить. И если это не сработает, только тогда президент объявляет внеочередные выборы», — описал Фьюк.