Полиция предупреждает: опытный мошенник ищет новых жертв

Как сообщает полиция, мужчина представляется фермером и обычно приходит с бумагой, в которой от руки записаны цены различной мясной продукции. В основном он появляется в различных заведениях.

«Как это свойственно мошенникам, он может так убедить человека, что деньги уплачиваются до получения товара. Фермер обещает принести мясо к оговоренному сроку, но в итоге нет ни мяса, ни денег», - сообщает полиция.

Стражи порядка призывают людей быть бдительными и не отдавать деньги до получения товара. Тех, кто стал жертвой мошенничества, просят подать заявление через интернет или обратиться в ближайшее отделение полиции.

«Предупредите ваших близких и знакомых, что бы они не стали жертвами мошенничества!» - призывает полиция.