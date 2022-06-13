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Михкельсон: эта война не может закончиться вничью

Павел Соболев
Михкельсон: эта война не может закончиться вничью
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  • Оружейные поставки будут главной темой бесед Зеленского с Макроном, Шольцем и Драги
  • Отказываться от российского топлива Европу побуждает не только война, но и изменение климата
  • Если Запад не поможет Украине победить, Путин до неузнаваемости переформатирует мировой порядок

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся скорого визита лидеров трех ведущих стран ЕС в Киев, а также рекомендаций, которые Кая Каллас в своей колонке в The Sunday Telegraph дала западным странам.

- В немецкой прессе на выходных появились сообщения, что канцлер ФРГ Шольц намерен вместе с президентом Франции и премьером Италии посетить Киев. Сегодня в итальянских СМИ даже назвали дату этого визита — 16 июня. Ранее Олаф Шольц говорил, что никогда не ездит куда-то только для того, чтобы там сфотографироваться. Какая главная цель может быть у такой поездки?

- Я думаю, что такой визит был бы очень важен. Одно дело дистанционно получать представление о происходящем в Украине, и другое — увидеть все своими глазами. Так что на месте главы трех государств могли бы посмотреть на ситуацию через такую оптику, которая помогла бы им захотеть еще активнее оказывать поддержку Украине. Я думаю, что Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Марио Драги, побывав в Киеве, получили бы необходимые эмоции для того, чтобы помогать Украине не только словами, но и делами. Особенно это важно было бы именно в случае Германии.

Ясно, что сейчас Украина сильнее всего нуждается в реальной военной помощи, потому что ситуация на фронтах для Украины очень непростая. Конечно, несмотря на нелегкое положение, Украина очень эффективно ведет оборонительную войну. Однако для того, чтобы по-настоящему переломить ход действий на фронтах в пользу Украины, оружейная помощь Запада Киеву просто необходима. Поэтому, мне кажется, самой главной темой бесед президента Украины с тремя европейскими лидерами будет именно военная помощь.

Однако важно и то, что 17 июня должна стать известна позиция Еврокомиссии в отношении ходатайства Украины о получении статуса страны-кандидата в члены ЕС. Известно, что именно Германия и Франция до сих пор занимают в отношении этого ходатайства, возможно, немного скептичную позицию. Я думаю, что Шольц и Макрон получат в Киеве дополнительные аргументы для того, чтобы поддержать заявку Украины и помочь ей получить статус страны-кандидата. Чтобы проголосовать на саммите ЕС в конце июня за то решение, на которое сейчас очень рассчитывает Украина и которое имело бы огромное значение для ее будущего.

- Кая Каллас в колонке для The Sunday Telegraph написала, что Европа не должна бояться разрывать отношения с Россией, в том числе — и в области энергетики. Эстонский премьер сказала: «Газ, может, и дорогой, но свобода бесценна». Насколько велика опасность того, что, допустим, с началом холодного времени года в некоторых странах Европы власти сочтут, что свобода — это нечто абстрактное, а отопление — очень конкретная вещь, и снова начнут поддаваться энергетическому шантажу России?

- Я думаю, что Европа старается не поддаваться энергетическому шантажу со стороны России не только под влиянием войны в Украине. Для этого есть и другие причины, в том числе — глобального характера, например — изменение климата. В мире меняются подходы к использованию нефти и газа любого происхождения. Нынешняя ситуация, скорее, лишь ускоряет инновации в сфере энергетики, и без того выглядевшие неизбежными.

Однако я очень надеюсь, что Макрон, Шольц и Драги во время своего визита в Украину посетят не только Киев, но и, например, Бучу, Ирпень. И смогут понять, что представляет из себя война в XXI веке в середине Европы, которая, к большому сожалению, идет сейчас полным ходом. Я надеюсь, что им станет ясно, что невозможно никакое перемирие с государством, которое занимается не только оккупацией, но и аннексией территорий другого государства. Потому что Россия уже не ограничивается созданием каких-то так называемых народных республик, а затевает прямой аншлюс оккупированных территорий.

Поэтому все то, о чем Кая Каллас писала в The Sunday Telegraph, в полной мере отвечает той позиции, которой придерживается сейчас и сама Украина. Украинские власти говорят сейчас, что их задача-минимум — отход российских сил на линии 23 февраля, а задача-максимум — восстановление суверенитета над всей украинской территорией, включая Крым, и стратегическое поражение России в этой войне.

Конечно, мы понимаем сейчас, что до окончания войны остается еще, по всей видимости, долгий путь. Однако западным странам надо определять совместную стратегию, касающуюся того, в чем они хотят видят главные результаты этой войны и как они хотят этих результатов добиваться.

Я думаю, что публикация этой статьи нашего премьер-министра была очень важной в том смысле, что сейчас идет дискуссия, тема которой — каким мы видим окончание этой войны. Думаю, что для Запада должно стать понятно, что никакой альтернативы победе Украине в этой войне нет. По этой причине нужно постоянно поддерживать Украину всеми возможными средствами. В этом состоит позиция Эстонии и многих других европейских стран.

Говорить громче о том, что альтернативы победе Украины нет, очень важно, потому что необходимо добиться консенсуса западных государств в этом вопросе.

- Джо Байден выступил с заявлением, что рост цен на нефть, бензин и продукты связан с поддержкой Украины, и объяснил, ради чего американцы и жители других западных стран должны это терпеть. По его словам, Путин хотел не просто вторгнуться в Украину, а уничтожить украинскую культуру, «потому что считает, что независимой украинской культуры не существует». Как сказал Байден, мысль о том, что можно стоять в стороне и позволить этому случиться, была просто невозможна. Можно ли надеяться, что готовность людей в западных государствах терпеть эти неудобства никуда со временем не денется?

- Конечно, и игра российской политики сейчас во многом строится на том расчете, что западный мир устанет от войны, от необходимости поддерживать Украину. Сюда же можно добавить и тот транслируемый Россией нарратив, что может произойти мировой продовольственный кризис. Хотя на самом деле угроза такого кризиса исходит совсем не из действий Украины. Эта угроза является следствием войны, начатой именно Россией. Вся ответственность за нарушение продовольственных поставок лежит только на России.

Также предпринимаются определенные действия в части влияния на общественное мнение. Информационные войны никуда не пропали. Можно сказать, мы живем в эпоху таких войн. Поэтому сейчас для формирования у людей объективной картины происходящего очень важна роль политических лидеров, а также СМИ.

Миру нужно показывать, что в действительности происходит в Украине, какие на самом деле намерения имеет в Украине Россия, как действия России сказываются на состоянии международной экономики. От ответственного поведения политических лидеров и СМИ очень сильно зависит, как будут воспринимать войну люди в западных странах.

- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк критически прокомментировал слова Джо Байдена, сказавшего, что Украина «не хотела слышать предупреждений» о готовящемся вторжении России. По словам Подоляка, январь и февраль проходили в учениях украинской армии, и Украина готовилась к войне с прошлого года, поскольку информацию о предстоящем вторжении давали не только западные разведки, но и украинская разведка. Не повлечет ли за собой эта пикировка между Вашингтоном и Киевом какого-то охлаждающего воздействия на процесс оказания Западом военной помощи Киеву?

- Я думаю, что такой обмен репликами никак не может влиять на этот процесс, на ту политику, которой Запад придерживается в своей поддержке Украины. Потому что никакой альтернативы этой политике, предусматривающей активную военную помощь, просто не существует. Дело в том, что эта война не может закончиться вничью.

В этой войне возможна или стратегическая победа Запада, или стратегическая победа России. И исход этой войны повлияет не только на судьбу Украины. Не только на то, продолжит ли она свое существование в качестве свободного демократического государства. От исхода этой войны зависит, как будет в будущем выглядеть мировой порядок, каким образом он будет переформатирован. Потому что в головах у Путина и членов его команды имеются прямо-таки грандиозные идеи на этот счет.

По этой причине у Запада даже нет такого выбора: помогать Украине победить или не помогать. Украина ведет освободительную войну, и Запад должен помочь Украине добиться того, чтобы Россия признала по итогам начатой ею 8 лет назад войны стратегическую капитуляцию. Причем такую, чтобы сама возможность для России диктовать что-то миру под угрозой ядерной дубинки на долгие годы исчезла бы из повестки дня.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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