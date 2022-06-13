Михкельсон: эта война не может закончиться вничью

Однако я очень надеюсь, что Макрон, Шольц и Драги во время своего визита в Украину посетят не только Киев, но и, например, Бучу, Ирпень. И смогут понять, что представляет из себя война в XXI веке в середине Европы, которая, к большому сожалению, идет сейчас полным ходом. Я надеюсь, что им станет ясно, что невозможно никакое перемирие с государством, которое занимается не только оккупацией, но и аннексией территорий другого государства. Потому что Россия уже не ограничивается созданием каких-то так называемых народных республик, а затевает прямой аншлюс оккупированных территорий.

Поэтому все то, о чем Кая Каллас писала в The Sunday Telegraph, в полной мере отвечает той позиции, которой придерживается сейчас и сама Украина. Украинские власти говорят сейчас, что их задача-минимум — отход российских сил на линии 23 февраля, а задача-максимум — восстановление суверенитета над всей украинской территорией, включая Крым, и стратегическое поражение России в этой войне.

Конечно, мы понимаем сейчас, что до окончания войны остается еще, по всей видимости, долгий путь. Однако западным странам надо определять совместную стратегию, касающуюся того, в чем они хотят видят главные результаты этой войны и как они хотят этих результатов добиваться.