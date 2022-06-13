Студия Postimees: чего ждать от возможного визита в Киев Шольца и Макрона?

- Кая Каллас в колонке для The Sunday Telegraph написала, что Европа не должна бояться разрывать отношения с Россией, в том числе — и в области энергетики. Эстонский премьер указала, что «газ, может, и дорогой, но свобода бесценна». Насколько велика опасность того, что, допустим, с началом холодного времени года в некоторых странах Европы власти сочтут, что свобода — это нечто абстрактное, а отопление — очень конкретная вещь, и снова начнут поддаваться энергетическому шантажу России?

- Джо Байден выступил с заявлением, что рост цен на нефть, бензин и продукты связан с поддержкой Украины. Президент США объяснил, ради чего американцы и жители других западных стран должны это терпеть. По его словам, Путин хотел не просто вторгнуться в Украину, а уничтожить украинскую культуру, «потому что считает, что независимой украинской культуры не существует». Как сказал Байден, мысль о том, что можно стоять в стороне и позволить этому случиться, была просто невозможна. Можно ли сказать, что западный мир достаточно един в такой позиции и что готовность людей в западных государствах терпеть неудобства никуда со временем не денется?

- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова Джо Байдена, сказавшего, что Украина «не хотела слышать предупреждений» о готовящемся вторжении России. По словам Подоляка, январь и февраль проходили в учениях украинской армии, и Украина готовилась к войне с прошлого года, поскольку информацию о предстоящем вторжении давали не только западные разведки, но и украинская разведка. Не повлечет ли за собой эта пикировка между Вашингтоном и Киевом какого-то охлаждающего воздействия на процесс оказания Западом военной помощи Киеву?