Фото и видео ⟩ В Риге у посольства России прошел антивоенный митинг

В митинге участвовало примерно 60 человек. Первоначально предполагалось, что мероприятие посетят до 300 человек.

Участники пикета держали в руках плакаты с призывами освободить Украину от российских войск, а также с призывами к миру в Украине. Кроме того, митингующие вспоминали о начале российского вторжения и его последствиях.

Акция началась около 15:00 и закончилась около 16:00. Пикет прошел спокойно и без провокаций с какой-либо стороны.

Видео: Пикет у посольства России в Риге

Видео: Участники выдвигают требования и скандируют лозунги

Фото: Пикет у посольства России в Риге

Пикет у посольства России Фото: Jānis Škapars/TVNET

Антивоенный пикет у российского посольства Фото: Jānis Škapars/TVNET

Контекст ситуации

На странице мероприятия в Facebook организаторы высказали свою позицию:

"Уже более 100 дней в Европе идет кровопролитная, разрушительная война, развязанная преступным путинским режимом, которая каждый день уносит множество жизней и создает угрозу всему миру, находящемуся на грани кризиса, в том числе продовольственного. Война в Украине также создала в Европе чудовищную гуманитарную катастрофу, миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Мы, русскоязычные жители Латвии разных национальностей, гражданства и происхождения, граждане и неграждане Латвии, граждане России и других стран, уроженцы и новоприбывшие, разделяющие европейские ценности свободы, демократии и прав человека, призываем положить этому конец", - сказано в заявлении движения.

Также организаторы митинга выдвинули свои требования:

За мир в Украине