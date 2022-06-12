Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) обнаружило, что в прошлом году из казны Евросоюза "налево ушло" более полумиллиарда евро.
В прошлом году из европейской казны была украдена астрономическая сумма
В прошлом году из европейской казны была украдена астрономическая сумма
По данным OLAF, 527 млн евро денег европейских налогоплательщиков были использованы не по назначению или просто украдены, сообщает Die Welt. Это вдвое больше, чем в 2020 году.
В прошлом году особое внимание было уделено случаям мошенничества с сельскохозяйственными субсидиями.
Бюро указало, что, кроме того, в прошлом году злоумышленники пытались совершить мошенничеств с коронавакциной на 16 миллиардов евро. Эти мошенничества заключались в попытках заставить страны вносить предоплату за вакцины, чтобы затем сбежать с деньгами.
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