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В прошлом году из европейской казны была украдена астрономическая сумма

Лийна Лакс
В прошлом году из европейской казны была украдена астрономическая сумма
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) обнаружило, что в прошлом году из казны Евросоюза "налево ушло" более полумиллиарда евро.

По данным OLAF, 527 млн ​​евро денег европейских налогоплательщиков были использованы не по назначению или просто украдены, сообщает Die Welt. Это вдвое больше, чем в 2020 году.

В прошлом году особое внимание было уделено случаям мошенничества с сельскохозяйственными субсидиями.

Бюро указало, что, кроме того, в прошлом году злоумышленники пытались совершить мошенничеств с коронавакциной на 16 миллиардов евро. Эти мошенничества заключались в попытках заставить страны вносить предоплату за вакцины, чтобы затем сбежать с деньгами.

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