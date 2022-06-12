В прошлом году из европейской казны была украдена астрономическая сумма

По данным OLAF, 527 млн ​​евро денег европейских налогоплательщиков были использованы не по назначению или просто украдены, сообщает Die Welt. Это вдвое больше, чем в 2020 году.

В прошлом году особое внимание было уделено случаям мошенничества с сельскохозяйственными субсидиями.