Над руинами монастыря Святой Бригитты в Таллинне может в обозримом будущем снова появиться крыша: районная управа Пирита заключила договор о проведении исследования с целью выяснить, насколько реально смонтировать над монастырем кровлю, пишет портал DV.ee, уточняя, что результаты исследования будут известны в начале осени.
Над монастырем в Пирита хотят соорудить постоянную крышу
Над монастырем в Пирита хотят соорудить постоянную крышу
«Цель исследования – определить состояние руин и найти решения, которые обеспечат не только строительство постоянной крыши на руинах монастыря, но и сохранение открывающихся из-за руин видов»,— заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.
В перспективе восстановление постоянной или раздвижной крыши над монастырем может быть экономным решением, поскольку Таллинн потратил около полумиллиона евро на установку и снятие крыш во время фестивалей Birgitta.
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