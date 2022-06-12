Вс, 12.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Над монастырем в Пирита хотят соорудить постоянную крышу

rus.postimees.ee
Над монастырем в Пирита хотят соорудить постоянную крышу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Pirita klooster.
Pirita klooster. Фото: Sander Ilvest

Над руинами монастыря Святой Бригитты в Таллинне может в обозримом будущем снова появиться крыша: районная управа Пирита заключила договор о проведении исследования с целью выяснить, насколько реально смонтировать над монастырем кровлю, пишет портал DV.ee, уточняя, что результаты исследования будут известны в начале осени.

«Цель исследования – определить состояние руин и найти решения, которые обеспечат не только строительство постоянной крыши на руинах монастыря, но и сохранение открывающихся из-за руин видов»,— заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

В перспективе восстановление постоянной или раздвижной крыши над монастырем может быть экономным решением, поскольку Таллинн потратил около полумиллиона евро на установку и снятие крыш во время фестивалей Birgitta.

Читайте подробнее на DV.ee.

Ключевые слова
Наверх