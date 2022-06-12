Над монастырем в Пирита хотят соорудить постоянную крышу

Над руинами монастыря Святой Бригитты в Таллинне может в обозримом будущем снова появиться крыша: районная управа Пирита заключила договор о проведении исследования с целью выяснить, насколько реально смонтировать над монастырем кровлю, пишет портал DV.ee, уточняя, что результаты исследования будут известны в начале осени.