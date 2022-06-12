Столтенберг: НАТО стремится поскорее решить вопрос с членством Швеции и Финляндии

"Я по-прежнему нацелен на то, чтобы решить вопрос как можно скорее", - сказал он на совместной с президентом Финляндии Саули Нийнистё пресс-конференции в Хельсинки.

При этом Столтенберг заверил, что не принципиально, успеют ли стороны урегулировать проблему до саммита НАТО в конце июня в Мадриде. "Саммит в Мадриде никогда не был нашим дедлайном", - сказал генсек.

В настоящее время рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО блокирует Турция. У Анкары есть ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

Столтенберг заявил, что НАТО ведет активные переговоры с Турцией по вопросу вступления в альянс Финляндии и Швеции.

"НАТО находится в тесном контакте со всеми государствами-членами в ходе рассмотрения заявок, включая Турцию. Мы заинтересованы в скорейшем вступлении Финляндии и Швеции в НАТО и ведем по этому вопросу с Турцией активные переговоры", - сказал он в воскресенье.

По словам Столтенберга, "НАТО принимает во внимание проблемы безопасности Турции". "Опасения Турции понятны, ни одна другая страна НАТО не пострадала от террористических атак так сильно, как Турция. Кроме того, Турция играет важную роль в НАТО на сирийско-иракской границе", - сказал генсек НАТО.

При этом он отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО "повысит безопасность как НАТО, так и стран Северной Европы".