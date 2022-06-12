Звезда телешоу о "вытрясателях долгов" освобожден из-под стражи: суд продолжится осенью

Охотник за долгами Лембиту Китт на сегодня нходится под стражей уже три с половиной года, а судебные замедания по его делу длятся целую вечность. Последние слушания по объемному делу, обвиняемыми по которому проходят, среди прочих, занимавшиеся коллекторским бизнесом Лембиту Китт и Николай Блесков, были назначены на начало июня, то есть на эту неделю.

9 июня в зале суда прозвучали заключительные слова адвокатов, а в начале заседания стало ясно, что заключительные слова обвиняемого Лембиту Китта можно будет услышать только 31 августа. Хотя первоначально слушания должны были закончиться 10 июня, по решению народного судьи последнее слушание не смогло быть проведено и поэтому было отложено до конца лета.

Адвокат Китта Индрек Репнау был недоволен решением и потребовал освобождения своего клиента на время суда.

Адвокат Репнау указал, что остальные 13 фигурантов дела об организованной преступности (обвиняемым по которому проходит и Китт) договорились с прокуратурой и уже находятся на свободе. Лидер группировки Геннадий Окунев также был приговорен к шести годам лишения свободы и вышел уже через три года.

"13 человек были привлечены к ответственности и все они уже отбыли наказание и находятся на свободе, и их приговоры были гораздо мягче!" - сообщил адвокат Репнау на судебном заседании.