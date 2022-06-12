Харьюский уездный на этой неделе постановил, что известный по телешоу «Võlaküttid» («Охотники за долгами») Лембиту Китт, который находился под стражей три с половиной года, может оставаться на свободе до вынесения приговора. Хотя прокурор требовал для него 11 лет лишения свободы и содержание под стражей, суд был несколько снисходительнее, сообщает Kuuuurija.
Звезда телешоу о "вытрясателях долгов" освобожден из-под стражи: суд продолжится осенью
Охотник за долгами Лембиту Китт на сегодня нходится под стражей уже три с половиной года, а судебные замедания по его делу длятся целую вечность. Последние слушания по объемному делу, обвиняемыми по которому проходят, среди прочих, занимавшиеся коллекторским бизнесом Лембиту Китт и Николай Блесков, были назначены на начало июня, то есть на эту неделю.
9 июня в зале суда прозвучали заключительные слова адвокатов, а в начале заседания стало ясно, что заключительные слова обвиняемого Лембиту Китта можно будет услышать только 31 августа. Хотя первоначально слушания должны были закончиться 10 июня, по решению народного судьи последнее слушание не смогло быть проведено и поэтому было отложено до конца лета.
Адвокат Китта Индрек Репнау был недоволен решением и потребовал освобождения своего клиента на время суда.
Адвокат Репнау указал, что остальные 13 фигурантов дела об организованной преступности (обвиняемым по которому проходит и Китт) договорились с прокуратурой и уже находятся на свободе. Лидер группировки Геннадий Окунев также был приговорен к шести годам лишения свободы и вышел уже через три года.
"13 человек были привлечены к ответственности и все они уже отбыли наказание и находятся на свободе, и их приговоры были гораздо мягче!" - сообщил адвокат Репнау на судебном заседании.
Китт, со своей стороны, пообещал трем судьям, что, если он выйдет из-под стражи, то никак не будет влиять на свидетелей или потерпевших. Он также упомянул о своих семейных проблемах, которые возникли во время его трех с половиной лет содержания под стражей. «Я вообще откажусь от коллекторского бизнеса и вместо этого буду заниматься недвижимостью», — отметил он в зале суда.
Когда судья Анне Ребане поинтересовалась условиями его содержания в тюрьме, выяснилось, что до января этого года Китт содержался в одиночной камере.
Китт - судьям: вы вернули мне веру в справедливость
Судья отпустил Китта на свободу до вступления решения суда в силу, добавив, что следующее слушание состоится в конце августа, а окончательный вердикт ожидается не раньше октября. Масштабный судебный процесс затянулся в основном из-за ограничений и препятствий, связанных с Covid-19.
Услышав решение суда, старый ветеран войны в Афганистане раccтрогался и сказал судьям: «Спасибо большое! Вы восстановили мою веру в справедливость».
Однако прокурор Янар Пильве счел, что содержание Кита под стражей было оправданным, поскольку он враждебно относился к потерпевшим, а также зол на свидетелей, что, в случае освобождения Китта, могло привести к мести.
По мнению прокурора, его содержание под стражей в течение трех с половиной лет также было соразмерным, учитывая, что прокуратура просила приговорить его к 11 годам лишения свободы. Отдельно прокурор Пильве указал, что многие действия, указанные в обвинительном заключении, были совершены Киттом по телефону.
Лембиту Китта обвиняют в принадлежности к так называемой группипровке Геннадия Окунева, где он якобы играл роль бригадира, находившегося в непосредственном подчинении лидера группы. Другие обвинения касаются его деятельности в сфере взыскания долгов, где он якобы занимался вымогательством, преследованием и слежкой.
Китт якобы совершил преступления против трех лиц, с которых взыскивал долги по указанию кредитора. Двое из них, являющиеся потерпевшими в том же деле, также были показаны в программе «Охотники за долгами» телеканала TV3. Шоу освещало повседневную работу охотников за долгами Лембиту Китта и Николая Блескова.
Лембиту Китт не признает себя виновным. Хотя, по словам источников, прокуратура предложила ему соглашение, согласно которому он будет освобожден из-под стражи в случае вынесения обвинительного приговора, Китт не согласен с этим.
Решение суда об освобождении из-под стражи вступает в законную силу по истечении десяти дней, если оно не будет оспорено прокуратурой.