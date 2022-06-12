ФОТО ⟩ "Я подумала, что сплю": автомобили жителей Мустамяэ изрисованы странными надписями

«Я единственная жертва в Мустамяэ?» – спрашивает житель Мустамяэ Мерлин в группе Facebook. В пятницу днем ​​она обнаружила, что на ее машине было нацарапано слово «LOFY». Начав искать значение слова, она выяснила, что речь идет о стиле музыки.

Из комментариев, оставленных под постом, видно, что жертв больше, чем одна.

«Дважды ездила на мойку. Кроме того, использовала ссредство для удаления лака, а затем еще раз помыла», — рассказывает она о том, что смыть «произведение искусства» с машины оказалось не так просто.

Чем было написано слово, Мерлин сказать затрудняется. В комментариях есть предположения от лака для ногтей и губной помады до маркера для рукоделия.

Фото: Erakogu

Хотя сумма, которая потребовалась для удаления наплиси, была невелика, по словам Мерлин, это дело принципа. Она связалась и с полицией.

«Сказали, что передадут информацию, но когда — не знаю. Надеюсь, его или их поймают. А то это продолжится, и неизвестно, чем закончится следующее действие», — говорит Мерлин.

Фото: Erakogu

Под постом несколько жителей Мустамяэ, живущих рядом с парком Мянни, жалуются, что их автомобили также были раскрашены.

«Возле дома 132 по Мустамяэ-теэ тоже стоит машина с такой розовой надписью», — сказал один комментатор. «Мустамяэ-теэ, 114. К счастью, удалось оттереть влажной салфеткой», — пишет другой житель Мустамяэ.

Фото: Facebook/Mustamäe Kuulutaja

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Лийз Кригуль заявила, что до сих пор никаких сообщений в полицию не поступало, но просит всех, кто стал жертвой вандализма, сообщить об этом.