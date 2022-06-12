Департамент: утечка с парома "Эстония" вряд ли доберется до берегов Эстонии

Cегодня финская пресса сообщила, что обломки парома «Эстония» дают течь. Ранее из обломков были обнаружены незначительные утечки, но теперь утечка явно увеличилась.

По данным Морской охраны Западной Финляндии, это, вероятно, мазут, сообщило финское общественное телерадиовещание YLE. Для подтверждения факта взята проба вытекшего вещества.

Если утечка продолжится, будут начаты мероприятия по ее ликвидации, но легкий топливный мазут трудно контролировать, потому что вещество быстро испаряется и смешивается с морем, сообщили газете Iltalehti в Департаменте погранохраны.

Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра сказал, что они получили сигнал о том, что во время исследования места крушения "Эстонии" была замечена небольшая утечка топлива. Само затонувшее судно находится в международных водах, и происходящее там координируют финские власти.

«К счастью, легкие нефтепродукты обычно не так опасны. Они легче рассеиваются. Однако важно постоянно отслеживать каждую возможную угрозу. Потенциальный риск загрязнения дальних берегов, в том числе побережья Эстонии, невелик», — сказал Вакра.

Обломки парома изучают как Эстонский центр расследований в области безопасности, так и Шведский департамент по расследованию происшествий, чтобы задокументировать паром и создать его 3D-модель.