Цены выросли абсолютно на все и продолжают расти. Нужно ли начинать влиять на рекордную инфляцию? Или цены перестанут расти сами по себе?
Студия Postimees: рост цен становится неуправляемым?
14:00
Студия Postimees: рост цен становится неуправляемым?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе. Смотрите интервью в 14:00!
- Во что выльется дальнейший рост цен? Каковы прогнозы?
- Почему инфляция вырвалась вперед именно в Эстонии?
- Нужно ли начинать влиять на эти процессы? За счет чего компенсировать рост цен?
- Может ли снижение акцизов еще больше ускорить инфляцию?
- Есть ли у Эстонии выбор, кроме как регулировать цены или выплачивать компенсации населению и предприятиям?
- Нужна ли стране программа противодействия инфляции?
- Что делать с запасами газа в свете отсутствия СПГ-терминала к осени?