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Студия Postimees: рост цен становится неуправляемым?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: рост цен становится неуправляемым?
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Цены выросли абсолютно на все и продолжают расти. Нужно ли начинать влиять на рекордную инфляцию? Или цены перестанут расти сами по себе?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе. Смотрите интервью в 14:00!

  • Во что выльется дальнейший рост цен? Каковы прогнозы?
  • Почему инфляция вырвалась вперед именно в Эстонии?
  • Нужно ли начинать влиять на эти процессы? За счет чего компенсировать рост цен?
  • Может ли снижение акцизов еще больше ускорить инфляцию? 
  • Есть ли у Эстонии выбор, кроме как регулировать цены или выплачивать компенсации населению и предприятиям?
  • Нужна ли стране программа противодействия инфляции?
  • Что делать с запасами газа в свете отсутствия СПГ-терминала к осени?
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