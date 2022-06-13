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Otsing

Варе: осенью будет ударный рост цен на энергоносители

«Нужны субсидии и налоговые послабления»
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Варе: осенью будет ударный рост цен на энергоносители
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  • Пора вводить ценовой потолок на электричество или фиксированные тарифы
  • Компенсации помогут, несмотря на риск подстегнуть инфляцию
  • Регулировать цены не хочется, но где-то должен быть предел

Цены выросли абсолютно на все и продолжают расти. Нужно ли начинать влиять на рекордную инфляцию? Или цены перестанут расти сами по себе?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе.

Выдержки из беседы:

– Рост цен на энергоносители и продукты питания продолжится и осенью? Во что это выльется? Каковы прогнозы?

– Утверждение о том, что когда-то рост цен остановится сам по себе в принципе правильно. Вся проблема в том, что до этого еще надо дожить. Эстония оказалась в такой ситуации, когда она может просто до этого не дожить.

На самом деле, рост цен продолжится. Аналитическое сообщество не сомневается, что осенью будет ударный рост цен на энергоносители и сельхозпродукцию.

А это будет подстегивать дальнейший рост цен по определению, причем на все главные товары, которые составляют больше половины потребительской корзины.

– Вице-мэр Таллинна Владимир Свет не исключает, что цены на газ могут стать настолько драконовскими, что люди не смогут за него платить. Может ли так случиться, что населению будет не расплатиться по счетам?

– Хорошо, что хоть кто-то об этом думает.

Никакой надежды на то, что цены будут не драконовскими, практически нет. По всей видимости, у нас будет дефицит газа, цены полезут вверх.

На коммунальном уровне, действительно, обострятся проблемы.

– Нужно ли начинать влиять на инфляцию? Или рост цен становится неуправляемым и можно ничего не делать?

– Если пустить все на самотек, то цены продолжат расти, а людям придется с этим как-то жить и выкручиваться. Слабым нужно будет помогать – это 100%.

– То есть, нужны компенсации населению и предприятиям?

– Совершенно верно. Да, действительно, это немного подстегнет инфляцию, но не очень значительно, так как речь идет о товарах первой необходимости. Думаю, что политикам нужно отказаться от догмы и предусмотреть эти возможности. Тем более, что инфляция увеличивает доходы государства.

У меня есть одна большая претензия к правительству. До сих пор была возможность занять деньги под инвестиции, но этого не сделано.

– Нужно было занимать под инвестиции в дороги, больницы, школы и сады, а освободившиеся средства использовать иначе?

– Освободившиеся 20% госбюджета можно было спокойно перекинуть на другие нужды. Сейчас время упущено, процентные ставки начали расти. Наиболее благоприятное время ушло.

Есть два главных направления поддержки экономики: прямая поддержка в виде субсидий и налоговые послабления, которые сейчас широко используются во многих странах Европы.

Самое элементарное – это снижение акцизного налога, который еще сверху облагается НСО, что просто дико с точки зрения теории, но зато весьма практично. Кроме того, возможно снижение налогов на основные продукты питания на временной основе, классика жанра – 9% вместо 20%.

– Полагаю, что в партии премьер-министра на это ответят: снижение налогов выгоду потребителю не принесет, разница осядет в кармане посредника. И, во-вторых, кто-то скажет, что силой инфляцию не сдержать, рынок все урегулирует…

– Ну, если у нас такое несчастное правительство, то что ж поделать…

– То есть, рынок сам всё не отрегулирует?

– Темпы инфляции будут снижаться, но цены продолжат расти. Инфляция будет рассчитываться на основании другой, более высокой базы: не от пандемии, а уже от нынешнего высокого уровня.

Прогнозы всех аналитиков показывают, что цены будут до следующей весны продолжать расти.

Чисто технически мы не можем сбить цены, но мы можем сгладить негативный эффект для наиболее пострадавших.

Понятно, что не хочется регулировать цены, и я даже с этим согласен, но где-то должен быть предел – с тем же электричеством (подорожало за год на 146% – прим.ред.). 

Очевидно, что действующая регуляция в нынешнем виде не работает. Во многих странах для частных домовладений стали использовать ценовой потолок или фиксированные тарифы. Было бы желание, это возможно применить и в Эстонии, тем более что половина игроков, причем основных, на нашем энергорынке – государственные.

– Снижение акцизов на топливо может еще больше ускорить инфляцию?

– На самом деле, выступая в Рийгикогу, я отметил, что в Эстонии просматривается эффективный картель, не сговор, – олигополия, когда цены между игроками рынка согласовываются не на уровне договоренностей, а на практике. Меня раскритиковали представители Партии реформ. При этом торговцы топлива опровергли утверждения о том, что после снижения топливных акцизов разница в цене осядет в их карманах – прецедент уже был во время пандемии и цены тогда снизились! То есть, игроки топливного рынка говорят, что они пойдут на снижение при изменении акцизной политики, а премьер утверждает, что они этого не сделают.

Думаю, что нам нужны и субсидии (прямая поддержка самых слабых), и временные налоговые послабления.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: рост цен становится неуправляемым? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess
Студия Postimees: рост цен становится неуправляемым? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess Фото: Taavi Sepp
  • Во что выльется дальнейший рост цен? Каковы прогнозы?
  • Почему инфляция вырвалась вперед именно в Эстонии?
  • Нужно ли начинать влиять на эти процессы? За счет чего компенсировать рост цен?
  • Может ли снижение акцизов еще больше ускорить инфляцию? 
  • Есть ли у Эстонии выбор, кроме как регулировать цены или выплачивать компенсации населению и предприятиям?
  • Нужна ли стране программа противодействия инфляции?
  • Что делать с запасами газа в свете отсутствия СПГ-терминала к осени?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess 

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