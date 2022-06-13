Варе: осенью будет ударный рост цен на энергоносители

– То есть, нужны компенсации населению и предприятиям?
– Совершенно верно. Да, действительно, это немного подстегнет инфляцию, но не очень значительно, так как речь идет о товарах первой необходимости. Думаю, что политикам нужно отказаться от догмы и предусмотреть эти возможности. Тем более, что инфляция увеличивает доходы государства.
У меня есть одна большая претензия к правительству. До сих пор была возможность занять деньги под инвестиции, но этого не сделано.
– Нужно было занимать под инвестиции в дороги, больницы, школы и сады, а освободившиеся средства использовать иначе?
– Освободившиеся 20% госбюджета можно было спокойно перекинуть на другие нужды. Сейчас время упущено, процентные ставки начали расти. Наиболее благоприятное время ушло.
Есть два главных направления поддержки экономики: прямая поддержка в виде субсидий и налоговые послабления, которые сейчас широко используются во многих странах Европы.
Самое элементарное – это снижение акцизного налога, который еще сверху облагается НСО, что просто дико с точки зрения теории, но зато весьма практично. Кроме того, возможно снижение налогов на основные продукты питания на временной основе, классика жанра – 9% вместо 20%.
– Полагаю, что в партии премьер-министра на это ответят: снижение налогов выгоду потребителю не принесет, разница осядет в кармане посредника. И, во-вторых, кто-то скажет, что силой инфляцию не сдержать, рынок все урегулирует…
– Ну, если у нас такое несчастное правительство, то что ж поделать…