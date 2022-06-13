Варе: осенью будет ударный рост цен на энергоносители

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе.

Выдержки из беседы:

– Рост цен на энергоносители и продукты питания продолжится и осенью? Во что это выльется? Каковы прогнозы?

– Утверждение о том, что когда-то рост цен остановится сам по себе в принципе правильно. Вся проблема в том, что до этого еще надо дожить. Эстония оказалась в такой ситуации, когда она может просто до этого не дожить.

На самом деле, рост цен продолжится. Аналитическое сообщество не сомневается, что осенью будет ударный рост цен на энергоносители и сельхозпродукцию.

А это будет подстегивать дальнейший рост цен по определению, причем на все главные товары, которые составляют больше половины потребительской корзины.

– Вице-мэр Таллинна Владимир Свет не исключает, что цены на газ могут стать настолько драконовскими, что люди не смогут за него платить. Может ли так случиться, что населению будет не расплатиться по счетам?

– Хорошо, что хоть кто-то об этом думает.

Никакой надежды на то, что цены будут не драконовскими, практически нет. По всей видимости, у нас будет дефицит газа, цены полезут вверх.

На коммунальном уровне, действительно, обострятся проблемы.

– Нужно ли начинать влиять на инфляцию? Или рост цен становится неуправляемым и можно ничего не делать?