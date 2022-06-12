Британцы из-за роста цен стали воровать бензин на заправках

Рост цен на бензин привел к увеличению числа водителей, пытающихся уехать, не заплатив за проезд, при этом на АЗС в среднем совершается до трех попыток угона в день, показывают данные отраслевых экспертов.

Данные Forecourt Eye, компании, которая собирает платежи с тысячи гаражей по всей Великобритании, показывают, что в период с января по май этого года количество сообщений о неуплате увеличилось на 39%.

Поскольку стоимость заправки резко возросла в последние недели, увеличилось количество инцидентов, когда автомобилисты либо уезжали, не заплатив, либо утверждали, что у них нет денег, чтобы оплатить бензин.

На некоторых объектах совершается до 3 тыс. попыток краж в день.

Отмечается, что стоимость заправки семейного автомобиля сейчас стоит более 100 фунтов стерлингов.

Исполнительный директор компании Ник Фишер заявил, что на объектах, где она работает, ежедневно совершается до 3000 попыток краж.

Британский синдикат нефтяной безопасности (Boss), еще одна организация, которая занимается взысканием долгов с розничных продавцов бензина, сообщил, что в первую неделю июня количество попыток краж увеличилось на 22% по сравнению с тем же периодом в мае.