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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Воскресный праздник танца удвоил население Йыгева

rus.postimees.ee
Воскресный праздник танца удвоил население Йыгева
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В воскресенье в Йыгева прошел 3-й Эстонский женский фестиваль танца под названием «Семейная история». Участники фестиваля, более 4000 народных танцоров, дали три выступления в течение дня.

На каждом представлении было до 2000 зрителей. Учитывая, что в городе Йыгева проживает немногим менее 5000 человек, праздник танца на время как минимум удвоил население Йыгева.

Третий женский праздник танца должен был состояться в прошлом году, но его пришлось отложить из-за коронакризиса. За исключением уездных танцевальных фестивалей, женский праздник танца стал первым крупным общенациональным танцевальным фестивалем, проведенным после двухлетнего перерыва, обусловленного коронавирусом.

Первый женский праздник танца состоялся в 2011 году, второй - в 2016 году.

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