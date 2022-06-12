ГАЛЕРЕЯ ⟩ Воскресный праздник танца удвоил население Йыгева

На каждом представлении было до 2000 зрителей. Учитывая, что в городе Йыгева проживает немногим менее 5000 человек, праздник танца на время как минимум удвоил население Йыгева.

Третий женский праздник танца должен был состояться в прошлом году, но его пришлось отложить из-за коронакризиса. За исключением уездных танцевальных фестивалей, женский праздник танца стал первым крупным общенациональным танцевальным фестивалем, проведенным после двухлетнего перерыва, обусловленного коронавирусом.