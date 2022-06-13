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Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, Джокович потерял сразу две позиции

rus.postimees.ee
Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, Джокович потерял сразу две позиции
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Даниил Медведев.
Даниил Медведев. Фото: SANDER KONING/EPA

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде, сообщает «Чемпионат». Россиянин Даниил Медведев, занимавший второе место, поднялся на первую строчку, сместив серба Новака Джоковича, возглавлявшего рейтинг ранее. Теперь у Даниила 7950 очков.

Второе место рейтинга занимает 25-летний немецкий теннисист Александр Зверев, имея в своём активе 7075 очков. На третьем месте расположился уже экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович, у него 6770 очков рейтинга.

Победитель недавнего Открытого чемпионата Франции 36-летний испанец Рафаэль Надаль располагается на четвёртом месте с 6525-ю очками.

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