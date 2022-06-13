В полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов UEFA «Левадия» сыграет против исландского клуба «Викингур» из Рейкьявика.
В полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов «Левадия» сыграет против «Викингур Рейкьявик»
В полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов «Левадия» сыграет против «Викингур Рейкьявик»
Во втором полуфинале между собой сыграют «Ла Фиорита» (Сан-Марино) и «Интер Эскальдес» (Андорра).
Обе игры пройдут 21 июня в Исландии. Победители полуфиналов сыграют в финале 24 июня, также в Исландии. Победитель финального поединка пройдёт дальше в первый предварительный раунд Лиги чемпионов UEFA. Три остальные команды продолжат свой путь в еврокубках во втором предварительном раунде Лиги конференций UEFA.
«Викингур» - шестикратный чемпион Исландии и трёхкратный обладатель кубка страны. Наиболее яркими воспитанниками клуба в разное время были: Арнор Гудьонсен, Хельги Сигурдссон, Кольбейн Сигурдссон и Кари Арнасон.
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