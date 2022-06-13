В полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов «Левадия» сыграет против «Викингур Рейкьявик»

Во втором полуфинале между собой сыграют «Ла Фиорита» (Сан-Марино) и «Интер Эскальдес» (Андорра).

Обе игры пройдут 21 июня в Исландии. Победители полуфиналов сыграют в финале 24 июня, также в Исландии. Победитель финального поединка пройдёт дальше в первый предварительный раунд Лиги чемпионов UEFA. Три остальные команды продолжат свой путь в еврокубках во втором предварительном раунде Лиги конференций UEFA.