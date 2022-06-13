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В полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов «Левадия» сыграет против «Викингур Рейкьявик»

rus.postimees.ee
В полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов «Левадия» сыграет против «Викингур Рейкьявик»
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Игроки "Левадии".
Игроки "Левадии". Фото: Liisi Troska/jalgpall.ee

В полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов UEFA «Левадия» сыграет против исландского клуба «Викингур» из Рейкьявика.

Во втором полуфинале между собой сыграют «Ла Фиорита» (Сан-Марино) и «Интер Эскальдес» (Андорра).

Обе игры пройдут 21 июня в Исландии. Победители полуфиналов сыграют в финале 24 июня, также в Исландии. Победитель финального поединка пройдёт дальше в первый предварительный раунд Лиги чемпионов UEFA. Три остальные команды продолжат свой путь в еврокубках во втором предварительном раунде Лиги конференций UEFA.

«Викингур» - шестикратный чемпион Исландии и трёхкратный обладатель кубка страны. Наиболее яркими воспитанниками клуба в разное время были: Арнор Гудьонсен, Хельги Сигурдссон, Кольбейн Сигурдссон и Кари Арнасон.

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