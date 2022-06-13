Кая Канепи начнет турнир в Берлине матчем с Каролиной Плишковой из Чехии

Кая Канепи (WTA, 38) раньше трижды встречалась с Каролиной Плишковой (WTA, 7) и потерпела три поражения - в 2008, 2013 и 2018 годах.

Победитель противостояния Канепи - Плишкова во втором круге встретиться с канадкой Бьянкой Андрееску (WTA, 70) или Катериной Синяковой (WTA, 65) из Чехии.

Первый номер посева на турнире получила четвертая ракетка мира - Онс Жабер из Туниса.