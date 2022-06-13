Пн, 13.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Кая Канепи начнет турнир в Берлине матчем с Каролиной Плишковой из Чехии

rus.postimees.ee
Кая Канепи начнет турнир в Берлине матчем с Каролиной Плишковой из Чехии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кая Канепи.
Кая Канепи. Фото: IMAGO/Federico Pestellini/IMAGO/PanoramiC

На стартующем в понедельник, 13 июня, теннисном турнире категории WTA 500 в Берлине вторая ракетка Эстонии Кая Канепи в первом круге сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, сообщает rus.err.ee.

Кая Канепи (WTA, 38) раньше трижды встречалась с Каролиной Плишковой (WTA, 7) и потерпела три поражения - в 2008, 2013 и 2018 годах.

Победитель противостояния Канепи - Плишкова во втором круге встретиться с канадкой Бьянкой Андрееску (WTA, 70) или Катериной Синяковой (WTA, 65) из Чехии.

Первый номер посева на турнире получила четвертая ракетка мира - Онс Жабер из Туниса.

Вторая ракетка мира и лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт решила отказаться от участия в турнире.

Ключевые слова
Наверх