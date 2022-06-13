Опасные сооружения теперь можно будет позиционировать

Через сайт Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) теперь можно передавать местонахождение опасных строений путем позиционирования.

Прошлым летом TTJA организовал акцию «Замечайте опасные строения!», в ходе которой агентство было уведомлено о 215 потенциально опасных зданиях. На сегодняшний день TTJA провел выездные проверки в 80 из них, и работа продолжается. Поскольку проект оказался успешным, департамент принял решение использовать форму уведомления на постоянной основе. Отныне координаты здания (т.е. свое местоположение) также можно отправить через веб-форму.

Ранее уведомить департамент об опасном здании можно было только путем ввода адреса вручную. «В ходе кампании 2021 года мы получили отзывы о том, что здание или опасный объект часто могут находиться в районе, где трудно или невозможно определить адрес», — отметила руководитель отдела строительства и железных дорог Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кати Тамтик.

«Поэтому теперь в веб-форму включена ​​возможность добавить локацию с карты в момент, когда человек находится у опасного здания», — добавила Тамтик.