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Опасные сооружения теперь можно будет позиционировать

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Опасные сооружения теперь можно будет позиционировать
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Заброшенное здание.
Заброшенное здание. Фото: Sonluna/ Shutterstock

Через сайт Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) теперь можно передавать местонахождение опасных строений путем позиционирования.

Через сайт Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) теперь можно передавать местонахождение опасных строений путем позиционирования.

Прошлым летом TTJA организовал акцию «Замечайте опасные строения!», в ходе которой агентство было уведомлено о 215 потенциально опасных зданиях. На сегодняшний день TTJA провел выездные проверки в 80 из них, и работа продолжается. Поскольку проект оказался успешным, департамент принял решение использовать форму уведомления на постоянной основе. Отныне координаты здания (т.е. свое местоположение) также можно отправить через веб-форму.

Ранее уведомить департамент об опасном здании можно было только путем ввода адреса вручную. «В ходе кампании 2021 года мы получили отзывы о том, что здание или опасный объект часто могут находиться в районе, где трудно или невозможно определить адрес», — отметила руководитель отдела строительства и железных дорог Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Кати Тамтик.

«Поэтому теперь в веб-форму включена ​​возможность добавить локацию с карты в момент, когда человек находится у опасного здания», — добавила Тамтик.

TTJA и в этом году призывает всех замечать и сообщать о представляющих опасность строениях при перемещения как по месту своего жительства, так и во время летних путешествий по Эстонии. Подсказки от внимательных горожан всегда приветствуются, а веб-формой сайта можно пользоваться как со смартфона, так и с компьютера. Перед позиционированием следует проверить настройки передачи данных о геолокации устройства. Местоположения объектов можно передавать сюда: Замечайте опасные строения! Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (ttja.ee). Если по какой-то причине не получается заполнить веб-форму, информацию можно передать электронным письмом на адрес ohtlikehitis@ttja.ee.

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