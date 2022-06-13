Нийнистё: Финляндия не намерена вступать в НАТО без Швеции

"Когда я в последний раз посещал Швецию, я очень ясно дал это понять", - сказал Нийнистё на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Хельсинки.

Президент пояснил: "В Швеции говорят, что финский вопрос - это наше дело, и точно так же шведский вопрос - это наше дело, а, значит, мы идем вперед рука об руку".

Он отметил, что возражения Турции против вступления Финляндии в НАТО стали для него неожиданностью.

"Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство", - сказал финский лидер, выразив надежду, что "удастся найти решение, которое будет устраивать всех".

Столтенберг в свою очередь, говоря о требованиях Турции, заявил: "Это законные опасения, речь идет о терроризме, речь идет об экспорте оружия".

По его словам, следует помнить и понимать, что ни один союзник по НАТО не пострадал от большего количества террористических нападений, чем Турция.