Отсутствие коронавирусных ограничений может привести к росту наркопотребления

Если несколько европейских границ в настоящее время находятся под пристальным вниманием из-за развязанной Россией войны, то на наркотики, прибывающие в Эстонию, это несильно влияет, сказала ведущий следователь службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Марго Кивила.

По словам Кивила, наркоторговля была в большей степени осложнена коронавирусными ограничениями, а теперь, когда ограничений больше нет, впереди нас ждет лето и долгожданные вечеринки.

"Сейчас конец учебного года, будут выпускные вечера, все летние дни, другие мероприятия. В этом смысле у нас сейчас очень загруженное рабочее время, чтобы держать это под контролем и следить, чтобы все могли безопасно провести свои вечеринки", - сказала она.