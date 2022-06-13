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Цена в два евро на топливо принесет безумную прибыль производителям бензина

Эркки Эрилайд
Цена в два евро на топливо принесет безумную прибыль производителям бензина
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Цены на топливо бьют рекорды.
Цены на топливо бьют рекорды. Фото: Eero Vabamägi

Нефтеперерабатывающие заводы получают все большую прибыль от, казалось бы, бесконечного энергетического кризиса. По данным аналитической компании Refinitiv, продавая топливо на заправочные станции, переработчики теперь зарабатывают почти в пять раз больше, чем год назад. В то время как цены на бензин выросли до рекордно высокого уровня, цена на сырую нефть значительно ниже рекордного уровня. Весной 2008 года, например, нефть стоила более 140 долларов за баррель.

Уход российской продукции с мирового рынка также играет роль в утолении беспокойства на рынке конечной продукции. Помимо сырой нефти, Россия также экспортирует значительный объем готовой продукции – при общем экспорте нефтепродуктов из России восемь миллионов баррелей в сутки, на долю готовой продукции приходится около 2,5 миллионов баррелей.

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