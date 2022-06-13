Россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро

К такому выводу пришли сотрудники зарегистрированного в Финляндии Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), опубликовавшие в понедельник, 13 июня, отчет под названием "Финансирование войны Путина: Импорт ископаемого топлива из России в первые 100 дней вторжения".

BREAKING: Russia earned EUR 93 billion in revenue from fossil fuel exports in the first 100 days of the invasion of Ukraine. The EU imported 61% of this, worth approximately 57 billion EUR.



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Согласно данным исследования, ЕС остается крупнейшим покупателем российского газа и нефти - на его долю в период с 24 февраля по 3 июня приходился 61 процент российского экспорта ископаемого топлива, что соответствует 57 миллиардам евро.

Если говорить об отдельных государствах, то самым важным импортером был Китай (12,6 млрд евро), на втором месте - Германия (12,1 млрд евро), на третьем - Италия (7,8 млрд евро).

Главная статья доходов - сырая нефть

Доходы Россия получает в основном от продажи сырой нефти (46 млрд евро), почти вдвое меньше поступлений от газа, экспортируемого по трубопроводам (24 млрд евро), а остальные доходы поступают от продажи нефтепродуктов (13 млрд), сжиженного природного газа (5,1 млрд) и, наконец, угля (4,8 млрд).

В то время, как некоторые государства (такие как Польша, Финляндия и страны Балтии) сократили свой импорт после начала войны, другие увеличили закупки - к их числу относятся Китай, Индия и входящая в Евросоюз Франция обращает внимание аналитик CREA Лаури Мюллювирта. "Пока ЕС рассматривает возможность ужесточения санкций против России, Франция увеличила свой импорт, став крупнейшим в мире покупателем российского СПГ", - заявил финский эксперт. По его мнению, заявления Парижа должны совпадать с его действиями.