На чемпионате мира по параплаванию наша спортсменка Сусанн Каул заняла пятое место

В квалификации Каул заняла в общем зачете шестое место, показав время 29.29. В финале она заняла пятое место со временем 29,31, это на 1,66 балла меньше, чем у ставшей чимпионкой мира канадки Аурелии Риварди. Серебро завоевала Мария Паула Баррера Запата (Колумбия), а бронзу – Ясмин Гринвуд (Новая Зеландия).

В пятницу Каул выступит на дистанции 100 м вольным стилем.

Матц Топкин завтра примет участие в мужских соревнованиях – 50 м баттерфляем (класс S4), в среду у него запланированы соревнования на дистанции 50 м на спине (класс S5) и в четверг – 50 м вольным стилем (класс S5).

За результатами пловцов на чемпионате мира по параплаванию можно следить на станичке Эстонского паралимпийского комитета.