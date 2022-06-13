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На чемпионате мира по параплаванию наша спортсменка Сусанн Каул заняла пятое место

rus.postimees.ee
На чемпионате мира по параплаванию наша спортсменка Сусанн Каул заняла пятое место
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Сусанн Каул.
Сусанн Каул. Фото: Eesti Paralümpiakomitee

На начавшемся на Мадейре чемпионате мира по параплаванию эстонская пловчиха Сусанн Каул заняла пятое место на дистанции в 50 м вольным стилем в классе S10.

В квалификации Каул заняла в общем зачете шестое место, показав время 29.29. В финале она заняла пятое место со временем 29,31, это на 1,66 балла меньше, чем у ставшей чимпионкой мира канадки Аурелии Риварди. Серебро завоевала Мария Паула Баррера Запата (Колумбия), а бронзу – Ясмин Гринвуд (Новая Зеландия).

В пятницу Каул выступит на дистанции 100 м вольным стилем.

Матц Топкин завтра примет участие в мужских соревнованиях – 50 м баттерфляем (класс S4), в среду у него запланированы соревнования на дистанции 50 м на спине (класс S5) и в четверг – 50 м вольным стилем (класс S5).

За результатами пловцов на чемпионате мира по параплаванию можно следить на станичке Эстонского паралимпийского комитета.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь.

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