Гендиректор Департамента транспорта подал в отставку

«Не бывает подходящего времени для того, чтобы приходить или уходить. Сейчас Департамент транспорта вышел на стадию развития, где завершился один из крупных этапов слияния и осталось отшлифовать нюансы. Разумеется, ни одна организация никогда не бывает полностью и окончательно готова. Я уверен, что новая коалиция найдет для Транспортного департамента нового руководителя со свежей энергией и взглядом, который сможет продолжить развитие транспортного сектора. Я в душе предприниматель, так что буду искать новые вызовы вдали от рабочего места чиновника. Пока ни одного твердого предложения о работе нет. Но в политику я точно не пойду», - сообщил Падар.

Падар отметил, что полтора года назад принял предложение приступить к работе в качестве руководителя, поскольку захотел сделать что-то на благо государства. «Разумеется, от такого вызова у меня в хорошем смысле зачесались руки — я мог сделать для страны что-то реально двигающее развитие вперед. Могу сказать, что не пожалел за это время ни об одном своем решении. Это был очень обогащающий опыт и я искренне рад, что мы вместе с 748 людьми в Департаменте транспорта одолели этот исключительный вызов по слиянию», - добавил Падар.

На полтора года, в течение которых Падар руководил департаментом, пришлось несколько крупных кризисов и вызовов — например, слияние трех государственных ведомств, обеспечение сообщения с крупными островами во время поломки парома Tõll, поиск средств для компенсационных механизмов и обеспечения работы департамента в условиях урезания бюджетной стратегии, сокращение очередей на экзамены на водительские права и возвращение Эстонии белого флага в списке Парижского меморандума Paris MoU.