Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаэв заявил, что до тех пор, пока не будет достигнута договоренность с "Отечеством" и социал-демократами о дальнейшем производстве законопроекта о семейных пособиях, Партия реформ будет и впредь препятствовать этому в Рийгикогу.
Вырклаэв: мы продолжим препятствовать законопроекту о семейных пособиях
В понедельник продолжится второе чтение законопроекта о семейных пособиях, поправки к которому также будут вынесены на голосование, пишет Rus.ERR.
"Ситуация не изменилась. На наш взгляд, этот проект нуждается в более тщательной проработке и пересмотре с учетом всех остальных потребностей государства - зарплат учителей, финансирования высшего образования, безопасности. Сейчас мы продолжим обструкцию", - сказал Вырклаэв, а также добавил, что решение о законопроекте семейных пособий должно быть принято на коалиционных переговорах.
Законопроект о внесении изменений в Закон о семейных пособиях был инициирован 12 мая подписями 54 депутатов Рийгикогу от Центристской партии, EKRE, "Отечества" и Социал-демократической партии. 30 мая законопроект прошел первое чтение на пленарном заседании, а 1 июня четыре члена Социал-демократической партии отозвали свои подписи.