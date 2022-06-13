Вырклаэв: мы продолжим препятствовать законопроекту о семейных пособиях

В понедельник продолжится второе чтение законопроекта о семейных пособиях, поправки к которому также будут вынесены на голосование, пишет Rus.ERR .

"Ситуация не изменилась. На наш взгляд, этот проект нуждается в более тщательной проработке и пересмотре с учетом всех остальных потребностей государства - зарплат учителей, финансирования высшего образования, безопасности. Сейчас мы продолжим обструкцию", - сказал Вырклаэв, а также добавил, что решение о законопроекте семейных пособий должно быть принято на коалиционных переговорах.