Шахматы на фехтовальной дорожке

Целеустремленность, сила воли, азарт. А еще – хороший тренер, который умеет не только видеть ошибки, но и заинтересовать, вовремя похвалить или отругать, и - научить. Вот главные составляющие успешной спортивной карьеры. Николай Новоселов – личность в нашей стране легендарная, шпажист, двукратный чемпион мира 2010 и 2013 годов в личном первенстве, серебряный призёр чемпионатов мира 2001 года в командном первенстве и 2017 года в личной шпаге, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы. Он должен был выступать на олимпиаде в Токио, но из-за травмы пришлось забыть не только об Олимпиаде, но и завершить карьеру. Сейчас Николай – успешный тренер, благодаря ему наша шпажистка Катрина Лехис стала олимпийской чемпионкой (Токио 2020). Но, кроме Катрины, у Николая еще несколько десятков воспитанников, а совсем скоро – осенью – его клуб Le Glaive переедет в помещения торгово-развлекательного центра Т1.