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Шахматы на фехтовальной дорожке

Инна Мельникова
Шахматы на фехтовальной дорожке
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Nikolai Novosjolov
Nikolai Novosjolov Фото: Tairo Lutter

Целеустремленность, сила воли, азарт. А еще – хороший тренер, который умеет не только видеть ошибки, но и заинтересовать, вовремя похвалить или отругать, и - научить. Вот главные составляющие успешной спортивной карьеры. Николай Новоселов – личность в нашей стране легендарная, шпажист, двукратный чемпион мира 2010 и 2013 годов в личном первенстве, серебряный призёр чемпионатов мира 2001 года в командном первенстве и 2017 года в личной шпаге, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы. Он должен был выступать на олимпиаде в Токио, но из-за травмы пришлось забыть не только об Олимпиаде, но и завершить карьеру. Сейчас Николай – успешный тренер, благодаря ему наша шпажистка Катрина Лехис стала олимпийской чемпионкой (Токио 2020). Но, кроме Катрины, у Николая еще несколько десятков воспитанников, а совсем скоро – осенью – его клуб Le Glaive переедет в помещения торгово-развлекательного центра Т1.

Спортивные амбиции очень мешают, всегда думаешь, что с легкостью можешь переиграть соперника, что еще можешь показать класс. Но неудачи могут довести до нервного срыва. Вспомните Карелина – он провалил свою последнюю Олимпиаду и, как он потом позже признался, разобрал свою сумку с олимпийским снаряжением только спустя несколько лет. Это очень обманчиво, на самом деле. Спортивная карьера очень быстротечна и огромное счастье для спортсмена, если рядом тренер, которому он доверяет и который осмелится сказать правду. Но тренеры редко такое решаются говорить –

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