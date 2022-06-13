Водители не могут нарадоваться, а клиенты — сдержать гнев: каким стал таксобизнес в Эстонии после ухода Yandex

Клиенты не ропщут

Но тогда получается, что больше всех от ухода более дешевого игрока пострадал пассажир. «Да, пассажиры, конечно, жалуются и злятся, но у этих жалоб есть две причины. С одной стороны, не очень приятно платить больше после копеечных яндексовских цен. Ушедший конкурент умудрялся ставить тариф в полтора евро там, где у Bolt- а было два с половиной. Однако тут возникает и вторая сторона: если я буду ездить по таким ценам, то не только ничего не заработаю, но и останусь должен. Автомобиль требует вложений, а мне нужен отдых. Суть извоза же и заключается в том, что пассажир получает возможность быстро, безопасно и комфортно добраться из одной точки в другую, но за скорость, безопасность и комфорт нужно платить», – считает Кирилл.