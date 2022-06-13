После того как эстонский рынок таксомоторных услуг покинуло приложение Yandex.Taxi, водители вздохнули с облегчением, а пассажиры вновь потянулись за кошельками.
Водители не могут нарадоваться, а клиенты — сдержать гнев: каким стал таксобизнес в Эстонии после ухода Yandex
Совсем недавно, когда цены на топливо, страховку и запчасти начали стремительно набирать высоту, водители такси жаловались, что их работа почти утратила смысл. «Bolt отказывается пересматривать тарифы, поскольку на рынке господствует Yandex, который демпингует и отнимает у нас работу, – жаловался столичный водитель. – Ты не можешь работать каждый день по 12–15 часов, чтобы заработать хоть что-то. Это небезопасно и для таксиста, и для пассажира. Но от нынешних тарифов и давления Yandex все усилия идут прахом – заработать ничего не получается».
Yandex ушел, цены остались
За последние два месяца сфера извоза пережила три важных изменения.
Во-первых, в Эстонии запретили Yandex. Официальной причиной называется рискованная обработка личных данных пассажиров. Зарегистрированное в Европе российское предприятие пыталось оспорить обвинения и обещало обратиться в суд, но на эстонский рынок не вернулось. По крайней мере, сейчас.
Во-вторых, на рынке появился новый игрок – Forus.Taxi. Это новое приложение, которым могут пользоваться как таксисты, так и пассажиры.
И в-третьих, цены продолжают расти на глазах. Дорожают и топливо, и страховка, и запчасти. Дорожают услуги и продукты питания. Инфляция в Эстонии сейчас оценивается, как одна из самых высоких в Евросоюзе. Это видят все жители страны, в том числе, и водители такси.
«После ухода Yandex стало намного лучше, – рассказал водитель такси Кирилл. – Теперь всем хватает работы, и тебе не нужно сидеть за рулем по 12 часов». Между тем, по словам Кирилла, цены в Bolt остались прежними – это подтвердил и специалист по услуге извоза Bolt Максим Байцов: «Цены за услугу такси в компании Bolt остались прежними. Тариф Bolt зависит от нескольких факторов, например, от деловой активности в городе, среднего расстояния поездки и цены на топливо. Стоит также учесть, что средняя цена за поездку должна приносить водителю доход».
По словам Кирилла, он пользуется обоими приложениями – и Forus, и Bolt, но у последнего работы больше: «У Bolt тарифы немного ниже, поэтому лучше спрос. Но бывают ситуации, когда мне выгоднее взять Forus, поскольку клиент готов платить более высокую цену», – объясняет Кирилл.
Нынешняя ситуация устраивает Кирилла: «Совсем другая история. Когда тебе не нужно биться за клиентов, можно работать по прежним, довоенным тарифам и зарабатывать на хлеб. По себе скажу, что за 155 часов работы в месяц я могу заработать сейчас около 3000 евро грязными».
Но цены же продолжают расти! «На нас это пока никак не влияет, – говорит Кирилл. – Топливо мы покупаем по клиентским картам, а потому цена получается намного ниже той, что видят обычные водители на заправках. Например, на прошлой неделе, когда цены побили все прежние рекорды, а литр дизеля, который нужен мне, стоил 1,949 евро за литр, я покупал по карточке за 1,7 евро».
С запчастями та же история: профессиональные водители имеют свои каналы поставок и свои мастерские, а потому не тратятся на ремонт, как обычный автолюбитель.
Таксисты довольны
Представители таксоплатформ уверены, что ничего экстраординарного на рынке сейчас не происходит. «Мы не видим, чтобы рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы в такси», – сказал исполнительный директор Forus Taxi Эдуард Дубровский и разъяснил, как повышение стоимости бензина и дизеля влияет на стоимость километра пути в такси. – По некоторым данным, рост цен на топливо увеличивает стоимость километра примерно на три цента, то есть цена за среднюю поездку (восемь километров) подорожала на 24 цента или примерно на три процента от прежней стоимости».
Дубровский уточнил, что Forus Taxi сейчас – это совершенно новая платформа, которая не собирается ввязываться в ценовые войны: «Мы хотим найти такой баланс, когда водитель мотивирован, чтобы предложить безопасную поездку, которая была бы доступна клиенту по цене». Он напомнил, что обычно цены регулирует сам рынок – есть спрос, будет и предложение, а если предложение превышает возможности потребителя, спрос начинает падать.
Отвечая на вопрос, почему таксисты долгое время были недовольны ценообразованием на рынке и что нас ждет в условиях галопирующих цен, исполнительный директор Forus Taxi ответил: «Мы не уверены, что в течение следующего полугода что-то изменится. На цены скорее влияет общая инфляция и, исходя из этого, ожидания таксистов с плане своих доходов». Однако законы рынка всегда превышают запросы человека.
Рассуждая на тему изменения тарифов, представитель Bolt Максим Байцов рассказал, что придумали в его фирме, чтобы дать водителям больше возможностей для самостоятельных решений: «С марта водители могут сами назначать цену поездки, это дает им больше возможностей, чтобы соответствовать изменениям на рынке. Теперь в свете роста цен на топливо у водителей имеется значительно больше прав для принятия решения и ввести подходящую для себя и конкурентоспособную цену поездки. А если водитель не хочет сам назначать цену, у него по-прежнему есть возможность использовать динамичное ценообразование Bolt».
Таксист Кирилл сказал, что пользуется этой возможность но не то чтобы часто: «Да, я могу установить свою цену, но приложение автоматически поставит меня в конец очереди ожидания клиента. Дело в том, что по правилам сначала предлагаются более дешевые и назначенные компанией предложения. Иногда своя цена работает, если спрос на такси очень большой. Мы благодарны за такую возможность, но пользоваться ею очень часто нет никакого смысла».
Клиенты не ропщут
Но тогда получается, что больше всех от ухода более дешевого игрока пострадал пассажир. «Да, пассажиры, конечно, жалуются и злятся, но у этих жалоб есть две причины. С одной стороны, не очень приятно платить больше после копеечных яндексовских цен. Ушедший конкурент умудрялся ставить тариф в полтора евро там, где у Bolt- а было два с половиной. Однако тут возникает и вторая сторона: если я буду ездить по таким ценам, то не только ничего не заработаю, но и останусь должен. Автомобиль требует вложений, а мне нужен отдых. Суть извоза же и заключается в том, что пассажир получает возможность быстро, безопасно и комфортно добраться из одной точки в другую, но за скорость, безопасность и комфорт нужно платить», – считает Кирилл.
А что говорят клиенты? Вера из Таллинна говорит, что никаких особых изменений она не заметила: «Да, я сначала постоянно пользовалась услугами Bolt-а, но потом мне сказали, что у Yandex намного дешевле. Какое-то время вызывала такси по обоим приложениям, исходя из доступности машины и цены. После Yandex ушел, остался Bolt. Им и пользуюсь. И могу сказать, что после ухода одного приложения в работе другого ничего нового я не заметила».
Также пользующийся такси в столице Ян рассказал, что заметил момент прихода Yandex, когда из-за его откровенного демпинга Bolt-у пришлось снизить тарифы: «По моим ощущениям, сейчас цены на такси даже ниже, чем летом 2021 года. И после ухода конкурента цены поднимать почему-то не стали. Сказать, что я недоволен, не могу. Даже неловко иногда, и я стараюсь оставлять чаевые. И не очень понимаю, как это может быть выгодно таксистам».
В свою очередь, таксист Кирилл уверяет, что всегда, конечно, хочется большего, но в нынешней ситуации жаловаться практически не на что.
Yandex был вынужден уйти из Эстонии
Yandex запретили работать в Эстонии в начале апреля этого года. Такое решение приняло правительство республики. По словам премьер-министра Каи Каллас, введение дополнительных санкций было необходимо для защиты безопасности Эстонии: «Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex».
«Целью санкций является предотвращение сбора данных эстонских пользователей и использования их российскими спецслужбами. Для регистрации в приложении Yandex необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии», – пояснил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.
Yandex Go ответил, что считает требование властей Эстонии ограничить его работу необоснованным и будет его оспаривать: «Раньше претензий к платформе не было. Сервис Yandex Go в Эстонии и многих других странах предоставляет нидерландская компания Yandex.Taxi B.V., которая строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии».
«Российский законопроект, который упоминают власти, – продолжают представители российского бренда, – находился на обсуждении несколько лет и не имел никакого отношения к Эстонии и другим странам. Даже если его примут в России в таком виде, он будет распространяться только на российский сервис и российские поездки. Напомним, что нидерландская компания Yandex.Taxi B.V. не управляет одноименным сервисом на территории России».
Rus.PM