Пропавшая в Тарту 34-летняя женщина нашлась

13 июня полиция получила сообщение, что утром того же дня 34-летняя Катрин ушла из отеля Sophia на улице Рингтеэ в Тарту, оставив свой автомобиль, мобильный телефон и другие личные вещи. По словам близких, без посторонней помощи она могла попасть в беду.