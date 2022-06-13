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Пропавшая в Тарту 34-летняя женщина нашлась

rus.postimees.ee
Пропавшая в Тарту 34-летняя женщина нашлась
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Полиция
Полиция Фото: Arved Breidaks

В понедельник, 13 июня, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 34-летней Катрин, которая ушла из отеля на улице Рингтеэ в Тарту и пропала.

13 июня полиция получила сообщение, что утром того же дня 34-летняя Катрин ушла из отеля Sophia на улице Рингтеэ в Тарту, оставив свой автомобиль, мобильный телефон и другие личные вещи. По словам близких, без посторонней помощи она могла попасть в беду.

Полицейские проверили окрестности отеля и другие места, куда Катрин могла направиться, но поиски не увенчались успехом.

Поздно вечером в понедельник полиция сообщила, что Катрин нашлась и с ней все в порядке.

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