Ушла из отеля в неизвестном направлении: полиции требуется помощь в поиске 34-летней женщины

13 июня полиция получила сообщение, что этим утром 34-летняя Катрин ушла из отеля Sophia на улице Рингтеэ в Тарту, оставив свой автомобиль, мобильный телефон и другие личные вещи. По словам близких, без посторонней помощи она может попасть в беду.

Полицейские проверяют окрестности отеля и другие места, куда Катрин могла направиться, но, к сожалению, пока безрезультатно. Поиски продолжаются.

На пропавшей было платье в цветочек и толстовка с надписью NIKE. Рост Катрин около 175 см, у нее длинные черные волосы.