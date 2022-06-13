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Истребители НАТО 13 раз сопроводили самолеты РФ

BNS
Истребители НАТО 13 раз сопроводили самолеты РФ
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Бельгийский истребитель F-16.
Бельгийский истребитель F-16. Фото: Kaitseväe peastaap

На прошлой неделе истребители НАТО 13 раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Шестого июня истребители НАТО сопроводили три российских самолета: штурмовик "Ил-20", патрульный "Ил-38", пассажирский "Ту-154".

Седьмого июня эскортировали шесть российских самолетов: два "Ил-38", три истребителя "Су-27", один штурмовик "Ил-20".

Восьмого июня истребители НАТО идентифицировали два российских истребителя "Су-27", 9 июня - транспортный самолет "Ан-26", штурмовик "Ил-20", два истребителя "Су-27".

Десятого июня были распознаны и сопровождены два "Ил-38", два "Су-24", а 11 июня - четыре "Су-27", два "Су-24" и "Ан-26".

Большинство российских самолетов следовали с выключенным транспондером, без заранее предоставленном летного плана не поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

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