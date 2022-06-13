СМИ: филиалы Nordea и DNB в странах Балтии заподозрили в крупных сомнительных операциях

Как сообщил в понедельник портал со ссылкой на материалы внутреннего расследования в этих банках, через два скандинавских банка прошло не менее 3,9 млрд евро из сомнительных источников.

"При этом миллионы евро теневых денег текли через счета российских клиентов", отмечает портал в заголовке.

Легализация полученных незаконным путем доходов проходила через филиалы Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также банка Luminor, созданного Nordea в 2017 году совместно с норвежским DNB. Через счета Nordea крупные суммы денег переводились компаниям, связанным с масштабным международным отмыванием денег.

В октябре 2018 года или за месяц до начала внутреннего расследования в Luminor, в Nordea заявляли, что у банка нет проблем, связанных с отмыванием денег в странах Балтии.

Однако портал приводит в качестве примера деятельность компании гражданина РФ, которая провела 947 миллионов евро через Luminor в период с 2009 по 2018 год. Более 30 миллионов евро из этих денег пошли подставным компаниям для отмывания денег. Как сообщает портал, на пике этой деятельности в 2014 году было переведено более 200 миллионов евро, при этом у данных компаний не было реального бизнеса, не было сотрудников, и она не платила налоги. При этом подозрения пали на одного сотрудника банка, который мог быть соучастником отмывания денег.

Ситуацию в Luminor в Nordea комментировать отказались, сославшись на то, что Nordea продал свою долю участия в этом банке, а также что закон не позволяет ей публично заниматься делами отдельных клиентов.

В настоящее время Luminor является третьим по величине банком в странах Балтии.