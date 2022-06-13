На площади Испании в Мадриде, неподалеку от памятника Мигелю Сервантесу, уже три месяца каждое воскресенье проходят демонстрации украинской общины. Многие митингующие оказались на Иберийском полуострове совсем недавно, и некоторые специально приезжают на еженедельную демонстрацию в Мадрид из других городов. В мирной и далекой от линии фронта Испании публичные собрания украинцев напоминают проходящим мимо по своим делам жителям европейской столицы, что в Европе по-прежнему идет война, которая причиняет огромную боль миллионам людей.
Фото ⟩ Украинцы Испании выходят на демонстрацию с эстонским флагом
Складывается впечатление, что спустя сто дней войны украинская община в Европе работает на победу не менее усердно, чем в самой Украине. На демонстрации у каждого есть своя роль в общем деле – как и во времена Революции Достоинства, на этом маленьком испанском «Майдане» украинцы стихийно организуют свою работу, не нуждаясь в дополнительных указаниях. Преимущественно женщины выстраиваются полукругом на площади с украинской символикой и плакатами. В центре получившейся сцены быстро подключается звукоусилительная техника. Люди с хозяйственным видом подносят и распаковывают коробки с флагами, между рядов свои обходы совершают дети, продающие ленточки, а взрослые женщины продают украшения. Вырученные деньги отправляются даже не на гуманитарную поддержку других беженцев, а прямиком на экипировку фронтовикам. I support Ukrainian army - написано на футболке рукодельницы Наталии.
Кроме традиционных украинских флагов и флагов украинского сопротивления, группа манифестантов бережно демонстрирует флаги других государств. Самый большой среди них, конечно, флаг Испании, за ним ожидаемо следуют Соединенные Штаты Америки, затем Грузия, а там - и Эстония, Латвия и Литва. Учитывая, что Украину так или иначе поддерживают десятки стран начиная с соседней Португалии и заканчивая Австралией, сине-черно-белые цвета здесь вызывают гордость за то, как наша страна сумела стать одним из лидеров по отражению российской агрессии. Первой мыслью было, что эстонский флаг привезли друзья Украины из Эстонии. Однако, оказалось, что дело не в личных связях, а просто в желании выразить благодарность. Украинцы как в самой Украине, так и в Европе, ощущают сильнейшую помощь от стран Балтии.
«Флаг — это символ того, что мы очень благодарны странам, которые поддерживают Украину в ее войне против России», - говорит стоящая с эстонским флагом Оксана. Оказавшиеся рядом люди подтверждают, что наслышаны об Эстонии, хоть там никогда и не были.
Явно заметно, что каждый на этом мирном митинге также ощущает себя на войне. После вступительных речей на украинском и испанском языках, сопровождающихся песнями военного времени, начинается короткая молитва, посвященная защитникам Украины. Лица немногочисленных мужчин хмурятся, некоторые женщины не выдерживают и начинают всхлипывать. Неудивительно, ведь у каждого в Украине остаются родственники и друзья, каждый день подвергающиеся опасности. Затем присутствующие преклоняют колени перед погибшими. По движениям людей видно, по кому прошлась война сильнее. Наконец люди вновь распрямляются. Звучит гимн Украины.
Говоря об Испании, оказавшиеся тут украинцы рассказывают, что приняли их достаточно хорошо. Благосклонность власть имущих косвенно подтверждается и тем, что на манифестации выступает представитель правящей в столице правоконсервативной «Народной партии» – «Пепе» (Partido Popular – исп.). Почему-то вспоминается, что в Эстонии на проукраинских демонстрациях частым гостем является Урмас Рейнсалу из близкого по духу «Отечества». При этом испанский коллега отличается особой прямотой. «Народная партия с вами, уважаемые украинцы», - говорит он со сцены на испанском, и потом на английском.
Другие политики не посчитали нужным заявить таким образом о своей поддержке. Однако, уважаемое издание El País недавно сообщило, что правительство Испании собирается передать украинской армии системы ПВО и танки «Леопард» вдобавок к ранее поставленной технике. Так что как оппозиционная правая «Пепе», так и правительство социал-демократа Педро Санчеса, похоже, солидарны в вопросе помощи Украине.
«Мы хотим, чтобы тема войны против Украины оставалась в центре внимания в Европе, мы не хотим, чтобы люди забыли о войне и всех ужасных военных преступлениях, совершаемых Россией в Украине», - говорят военные беженцы Дария и Ирина на хорошем английском языке.
Многие из временно пребывающих за границей уже бегло говорят по-испански, особенно играющие вокруг дети. Однако, если не знаешь украинского, не с каждым из митингующих удается поговорить. Беспрецедентная жестокость россиян и насильственная русификация на оккупированных территориях вызывают нескрываемую подозрительность по отношению к чужакам, обращающимся с вопросами на русском языке. Впрочем, после всего увиденного требовать от украинцев понимания русской речи и язык не поворачивается. Тем более, что украинцы давно ждут от мира меньше разговоров и больше дел. Очевидно, пока идёт война, подобные демонстрации будут продолжаться в европейских столицах до победного конца.