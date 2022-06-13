Фото ⟩ Украинцы Испании выходят на демонстрацию с эстонским флагом

Выступление члена украинской общины Испании. Надпись на плакате: Украина - страна-кандидат в члены Евросоюза. Фото: Владислав Велижанин

«Флаг — это символ того, что мы очень благодарны странам, которые поддерживают Украину в ее войне против России», - говорит стоящая с эстонским флагом Оксана. Оказавшиеся рядом люди подтверждают, что наслышаны об Эстонии, хоть там никогда и не были.

Демонстрация на площади Испании в Мадриде. Фото: Владислав Велижанин

Явно заметно, что каждый на этом мирном митинге также ощущает себя на войне. После вступительных речей на украинском и испанском языках, сопровождающихся песнями военного времени, начинается короткая молитва, посвященная защитникам Украины. Лица немногочисленных мужчин хмурятся, некоторые женщины не выдерживают и начинают всхлипывать. Неудивительно, ведь у каждого в Украине остаются родственники и друзья, каждый день подвергающиеся опасности. Затем присутствующие преклоняют колени перед погибшими. По движениям людей видно, по кому прошлась война сильнее. Наконец люди вновь распрямляются. Звучит гимн Украины.

Демонстрация на площади Испании в Мадриде. Фото: Владислав Велижанин

Говоря об Испании, оказавшиеся тут украинцы рассказывают, что приняли их достаточно хорошо. Благосклонность власть имущих косвенно подтверждается и тем, что на манифестации выступает представитель правящей в столице правоконсервативной «Народной партии» – «Пепе» (Partido Popular – исп.). Почему-то вспоминается, что в Эстонии на проукраинских демонстрациях частым гостем является Урмас Рейнсалу из близкого по духу «Отечества». При этом испанский коллега отличается особой прямотой. «Народная партия с вами, уважаемые украинцы», - говорит он со сцены на испанском, и потом на английском.

Надпись на плакате на испанском: «Когда падет последний украинский солдат, Россия придет за остальной Европой, за каждым из вас! Мир в опасности!» Фото: Владислав Велижанин