Суд признал бывшего судебного исполнителя виновным в присвоении и нарушении ограничений на совершение сделок

Суд приговорил ее по совокупности к пяти годам лишения свободы, из которых вычтены шесть месяцев и шесть дней, которые она провела за решеткой во время предварительного следствия.

Оставшееся наказание не будет обращено к исполнению, если в течение пяти лет она не совершит нового преступления и будет исполнять назначенные ей контрольные меры.

Вильбо обязана не позднее 19.05.2027 возместить потерпевшим причиненный ущерб.

Постановление Вируского уездного суда от 19 октября прошлого года, установившего судебный залог в размере 96 428 евро на принадлежащее Керсти Вильбо недвижимое имущество для обеспечения замены конфискованного в результате правонарушения имущества, остается в силе до тех пор, пока не будут выполнены предъявленные осужденной требования по возмещению ущерба.

Суд обязал Керсти Вилбо оплатить государству процессуальные издержки в размере 981 евро.

Согласно обвинению, работавшая судебным исполнителем Керсти Вильбо незаконно предоставила в пользование чужое имущество в крупных размерах, вверенное ей как должностному лицу, и не перечислила взыскателям востребованные с должников деньги.