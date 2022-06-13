Департамент столкнулся с наплывом ходатайств о возмещении ущерба от вакцинации

По состоянию на конец прошлой недели, в Департамент лекарственных средств поступило 318 ходатайств о компенсации ущерба здоровью, вызванного вакцинацией. Департамент успел рассмотреть 30 ходатайств и четырех случаях причинно-следственная связь между вакцинацией и ущербом здоровью, по оценке Департамента лекарственных средств, весьма вероятна.

«Ситуаций, когда с полной уверенностью можно сказать, что ущерб здоровью связан с вакциной, крайне мало, в число таких случаев входит, например, анафилактический шок или осложнения, которые возникли после вакцинации», - сказала ERR руководитель бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Майя Уускюла, добавив, что в таких случаях Департамент лекарственных средств не препятствует выплате компенсации за нанесенный здоровью ущерб, однако окончательное решение выносит Больничная касса.