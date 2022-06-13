Шведские эксперты: риск применения ядерного оружия выше, чем во времена холодной войны

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) 13 июня опубликовал ежегодный доклад, где в том числе анализируются риски применения ядерных арсеналов странами, которые обладают ядерным оружием.



«Девять ядерных государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, и хотя общее количество ядерного оружия немного сократилось в период с января 2021 г. по январь 2022 г., в следующем десятилетии это число, вероятно, увеличится», - пишут авторы доклада.



По подсчетам экспертов, на начало 2022 года в мире было накоплено 12 705 ядерных боеголовок, 9440 из которых находились на военных складах для потенциального использования. Из остающихся развернутыми 3732 боеголовок, около 2000 зарядов России и США находятся в состоянии повышенной боевой готовности.



Эксперты констатируют, что общие запасы боеголовок Москвы и Вашингтона в 2021 году продолжили сокращаться за счет ликвидации устройств, снятых с вооружения, но число пригодных для применения боезарядов остается стабильным. В SIPRI отмечают, что обе страны соблюдают лимиты на количество развернутых боеголовок, которые предписаны действующим договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) (одним из первых решений Джозефа Байдена на посту президента США стало продление договора на пять лет в начале 2021 года – прим.ред.).



«Обратите внимание, что новый СНВ не ограничивает общие запасы нестратегических ядерных боеголовок», - уточняют эксперты.



В новом докладе сотрудники SIPRI заявляют, что есть явные признаки того, что сокращение глобальных ядерных арсеналов закончилось.



«Все государства, обладающие ядерным оружием, увеличивают или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них обостряет ядерную риторику и роль, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях, — говорит директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения Уилфред Ван. - Это очень тревожная тенденция».



В процессе существенного расширения своего арсенала ядерного оружия находится Китай. Как показывают спутниковые снимки, в КНР развернуто строительство более 300 новых ракетных шахт. Кроме того, предполагается, что в 2021 году несколько дополнительных ядерных боеголовок будут переданы оперативным силам после поставок новых мобильных пусковых установок и подводных лодок. Впервые в глобальные итоги эксперты включают оценки боезарядов КНДР. «Нет общедоступных доказательств того, что Северная Корея произвела действующую ядерную боеголовку для доставки межконтинентальной баллистической ракетой, но у нее может быть небольшое количество боеголовок для баллистических ракет средней дальности, - пишут авторы доклада SIPRI. - В настоящее время страна собрала до 20 боеголовок и обладает достаточным количеством расщепляющихся материалов для производства 45–55 боеголовок».