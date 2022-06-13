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В Рийгикогу начинаются коалиционные переговоры трех партий

rus.postimees.ee
В Рийгикогу начинаются коалиционные переговоры трех партий
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Прийт Сибуль, Лаури Ляэнеметс и Рийна Сиккут.
Прийт Сибуль, Лаури Ляэнеметс и Рийна Сиккут. Фото: Mihkel Maripuu

В понедельник в Рийгикогу в 16 часов начнутся коалиционные переговоры делегаций Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии.

В делегацию «Отечества» по переговорам входят председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер, вице-председатели Урмас Рейнсалу, Tынис Лукас, Рийна Сольман, генсек Прийт Сибуль и председатель совета уполномоченных Март Маазик.

В делегацию Партии реформ включены Кая Каллас, Keйт Пентус-Розиманнус, Юрген Лиги, Tимo Суслов, Maрт Вырклаэв, Геррит Мяэсалу, Валдо Рандпере и Эркки Кельдо.

От Социал-демократической партии за столом переговоров будут Лаури Ляэнеметс, Хельмен Кютт, Рийна Сиккут и Эдуард Одинец.

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