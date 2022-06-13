В понедельник в Рийгикогу в 16 часов начнутся коалиционные переговоры делегаций Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии.
В Рийгикогу начинаются коалиционные переговоры трех партий
В Рийгикогу начинаются коалиционные переговоры трех партий
В делегацию «Отечества» по переговорам входят председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер, вице-председатели Урмас Рейнсалу, Tынис Лукас, Рийна Сольман, генсек Прийт Сибуль и председатель совета уполномоченных Март Маазик.
В делегацию Партии реформ включены Кая Каллас, Keйт Пентус-Розиманнус, Юрген Лиги, Tимo Суслов, Maрт Вырклаэв, Геррит Мяэсалу, Валдо Рандпере и Эркки Кельдо.
От Социал-демократической партии за столом переговоров будут Лаури Ляэнеметс, Хельмен Кютт, Рийна Сиккут и Эдуард Одинец.